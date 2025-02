Volotea enregistre des résultats historiques en 2024

Volotea tient toujours la grande forme. La compagnie low cost espagnole vient de publier ses résultats pour l'année 2024. Elle a ainsi l'année dernière un chiffre d'affaires de 811 millions d'euros, soit une croissance de 17% par rapport à 2023. Le bénéfice avant impôts (EBITDA) de la compagnie s'établit à 148 millions d'euros, soit une augmentation de 54% par rapport à 2023. Le bénéfice d'exploitation de Volotea est de 35 millions d'euros, avec une marge opérationnelle proche de 5%, soit quatre points de plus qu'en 2023. La compagnie a opéré un total de 450 routes en 2024, dont plus de 50% en exclusivité, et transporté 11,4 millions de passagers. Ces résultats sont les meilleurs de l'histoire du transporteur, depuis sa fondation en 2011.

10 bases en France, premier marché de Volotea

Volotea a transporté en 2024 près de 7 millions de passagers en France, une augmentation de 17 % par rapport à 2023 (et 104 % en comparaison à 2019). La compagnie a desservi 270 routes, dont 53 % exclusives (près de 6 % de plus que l’année précédente), affirmant son rôle d’acteur majeur de la connectivité en France, son premier marché. Avec un taux de remplissage moyen de 90 %, Volotea démontre sa capacité à répondre aux besoins croissants de mobilité des voyageurs français. Volotea a élargi son réseau en ajoutant 33 nouvelles routes, portant le total à 85 aéroports desservis dans 17 pays et la compagnie reste première ou deuxième sur la plupart de ses bases en France. En 2024, Volotea a également renforcé son impact économique local, atteignant un effectif de 825 employés, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Cela traduit une contribution significative à l'économie locale notamment grâce à ses 23 avions basés sur le sol français dans ses 10 bases.

26 nouvelles routes en France cette année

Pour 2025, Volotea introduira environ 26 nouvelles routes et augmentera sa capacité à une offre de 8 millions de sièges, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024. La compagnie concentrera ses efforts sur la consolidation de sa présence sur le territoire national ainsi que de son réseau de liaisons aériennes. Les vols domestiques resteront un axe fort, avec 68 routes, dont 59 % exclusives, confirmant la place de Volotea comme leader de la connectivité intérieure en France. La capacité atteindra environ 3,2 millions de sièges, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023. Les routes insulaires domestiques, incluant les liaisons vers la Corse, représenteront 44 % de l'offre. Volotea continuera d'opérer dans 20 aéroports domestiques et s’engage à continuer d'offrir des options de voyage abordables et directes, pour faciliter la connectivité entre les petites et moyennes villes françaises et européennes.

Une base capitalistique solide

En outre, en septembre dernier, la compagnie a annoncé le renforcement de sa structure financière avec l'accord pour réaliser une injection de capital pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros. La première tranche de 50 millions d’euros a été apportée en septembre par les actionnaires existants et la compagnie, l’équipe dirigeante de la compagnie et la compagnie grecque Aegean Airlines. La seconde tranche aurait lieu au cours du premier semestre 2025. Volotea a également accueilli PAR Capital et Hill City, deux prestigieux investisseurs américains ayant des participations dans des compagnies aériennes majeures telles que Delta, United, Allegiant Air, Southwest Airlines et JetBlue Airways, entre autres.