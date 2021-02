Volotea devient une compagnie "tout Airbus"

Peu à peu, sans déclarations tonitruantes, Volotea continue à tisser sa toile en France et en Europe. Pour améliorer son efficacité et pour anticiper la reprise du transport aérien en Europe, la compagnie espagnole a décidé d'anticiper la sortie de ses 14 Boeing 717 pour les remplacer par 15 Airbus A320.

En plus de réduire son empreinte carbone, la compagnie, en devenant "tout Airbus", cumule plusieurs avantages : licence de pilote unique, coûts de maintenance réduits, programmation simplifiée, suivi et contrôle plus facile dans tous les domaines, particulièrement la sécurité et avantage de volume dans les relations avec les fournisseurs. Compte tenu de sa plus grande capacité et de ses appareils plus performants, cette nouvelle flotte diminuera de façon significative l'empreinte carbone par passager de la compagnie.

"Nous sommes très fiers d'évoluer vers une flotte 100% Airbus. En tant que compagnie européenne, nous sommes très enthousiastes de pouvoir compter sur Airbus comme partenaire de flotte à long terme. Nous continuons de développer notre stratégie en reliant toujours plus de capitales régionales européennes avec l'Airbus A320 qui est un appareil plus moderne et plus concurrentiel avec des coûts opérationnels de 20 à 25% moins élevés que le Boeing 717. Cette forte compétitivité sera nécessaire dans un environnement post Covid-19 qui signifiera peut-être une baisse de la demande dans les prochaines années. Ce changement nous permettra également d'être dans les meilleures conditions pour profiter des nouvelles opportunités à venir telles que celles créées en Espagne avec l'acquisition d'Air Europa par Iberia et en France, avec la restructuration du réseau domestique", commente Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.

En fonction de la demande estivale, Volotea pourrait ajouter encore quatre autre Airbus A320 à sa flotte.