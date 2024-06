Volotea a passé la barre des 10 millions de passagers transportés à Nantes-Atlantique

La compagnie low cost espagnole Volotea a célébré le 13 juin son 10 millionième passager transporté à Nantes depuis qu'elle y est implantée. Avec 50 routes dont 20 en exclusivité et 1,8 millions de sièges proposés (+ 65% vs. 2019), Volotea continue d'innover et de répondre aux besoins de ses passagers avec notamment deux nouveautés cette année : Salerne (Italie) et Hambourg (Allemagne). Par ailleurs, avec 10 liaisons domestiques (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Lyon, Montpellier, Nice, Perpignan, Strasbourg et Toulouse), la base nantaise se positionne comme le fer de lance de la stratégie Volotea, visant à relier les capitales régionales françaises entre elles et consolider le réseau national.

8 avions basés

En plus de son engagement envers ses passagers, la compagnie aérienne joue également un rôle important dans le développement économique de la région. En 2024, 8 avions sont basés à Nantes, ce qui représente près de 280 emplois directs et plus de 1 300 emplois indirects, plaçant ainsi la compagnie comme un des acteurs de premier plan sur le territoire. Cet été, Volotea développe son offre de manière significative pour satisfaire les besoins de ses passagers. La compagnie opère 50 routes cette saison estivale, offrant de nombreuses possibilités de voyages pour ses voyageurs désireux d’évasion. Près de 610 000 sièges sont disponibles, (une hausse de 59% par rapport aux capacités de l'été 2019) pour un taux de remplissage actuel de 94%, reflétant la confiance renouvelée de nos passagers envers nos services.

Volotea a été de nouveau récompensée en 2024 pour la 3ème fois par World Travel Awards au titre de "Meilleure compagnie aérienne à prix compétitifs européenne" et a également obtenu la note de quatre étoiles de Skytrax pour son engagement envers ses passagers et l’ensemble des efforts effectués pour améliorer à la fois leur satisfaction et l’offre proposée aux voyageurs.