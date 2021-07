Volocopter et CAE vont former les pilotes d'eVTOL

Former des pilotes d'ADAVe

CAE, entreprise dans le domaine de la formation aéronautique, et Volocopter, société oeuvrant dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine (UAM), ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique, sous réserve d'une entente définitive, pour développer, certifier et déployer un programme novateur de formation des pilotes pour les opérations de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL). Une première dans l'industrie, ce programme de formation des pilotes ADAVe permettra de former la main-d'œuvre de demain et d'assurer l'introduction sécuritaire des opérations ADAVe à l'échelle mondiale en tirant parti des technologies de pointe de CAE, comme l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (RV), la réalité mixte (RM), ainsi que l'analyse des données et la compréhension de pointe de Volocopter des exigences d'intégration dans l'écosystème UAM.

VoloCity vers la certification

La famille d'aéronefs électriques de Volocopter est conçue pour soulager le trafic urbain actuel tant pour les personnes (VoloCity, VoloConnect) que pour les marchandises (VoloDrone). Le premier aéronef commercial ADAVe de la société, le VoloCity, est bien engagé dans son programme de certification auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et est positionné pour lancer les premiers services à temps pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Un service à venir dans un certain nombre de villes

Grâce aux accords et aux partenariats existants avec des leaders mondiaux, tels que Daimler, Aéroports de Paris, Microsoft Azure et maintenant CAE, Volocopter prévoit de lancer ses services dans un certain nombre de villes du monde entier au cours des cinq prochaines années. Volocopter s'engage à obtenir une certification avec les normes de sécurité mondiales les plus élevées pour les appareils et les opérations.