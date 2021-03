Volga-Dnepr à l'aéroport de Leipzig-Halle pour le fret humanitaire

Volga-Dnepr signe un protocole avec l'aéroport de Leipzig-Halle (LEJ)

Volga-Dnepr Airlines et l'aéroport de Leipzig-Halle (LEJ) en Allemagne ont signé le protocole d’accord dans le but de mettre en place un centre logistique humanitaire d’urgence. Cette décision s’annonce comme une étape logique pour le développement d’une coopération stratégique durable entre LEJ et le Groupe Volga-Dnepr.

Un hub d'urgence logistique

Les deux parties ont convenu de renforcer leurs services uniques dans le secteur humanitaire, soutenus par une combinaison des capacités « transporteur-aéroport ». Le Groupe Volga-Dnepr est prêt à renforcer le hub dit "d'urgence logistique" avec une base opérationnelle à LEJ. Volga Dnepr a une expérience de plus de 30 ans dans la logistique humanitaire, une flotte diversifiée d'avions cargo, dont les An-124 qui sont autosuffisants pour les opérations aériennes vers les aéroports éloignés ou moins équipés. LEJ de son côté est prêt à offrir ses conditions commerciales bénéfiques axées sur le marché pour l’entreposage à l’exportation, les conditions de stockage à long terme pour le fret d’urgence et le traitement des terminaux pour soutenir l’industrie.

Des opérations de fret humanitaire

Volga-Dnepr et LEJ suivront la feuille de route pour promouvoir conjointement l’aéroport en tant que centre logistique d’urgence par le biais de la campagne de marketing axée sur les tâches, sur une coopération simplifiée avec les organisations non gouvernementales internationales, les organisations intergouvernementales internationales d’Allemagne, les principaux fabricants d’équipements, les transporteurs de fret et d’autres parties prenantes du secteur afin de favoriser les opérations de fret humanitaire.