ViV INDUSTRY prépare le futur de l’industrie !

Cet événement BtoB dédié à l’Usine du Futur et à la Performance Industrielle en Nouvelle-Aquitaine rassemblera plus de 1000 participants, de la start-up aux grands groupes industriels : 2 jours 100% industrie du futur et innovation !

Imaginé par Proximum Group et la Région Nouvelle-Aquitaine, ViV INDUSTRY est un salon innovant et connecté, dédié à la génération de contacts et contenus ciblés.

Par cette initiative, la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite proposer une offre de solutions permettant de répondre aux enjeux climatiques, démographiques, environnementaux, compétitifs ou encore sociétaux, auxquels doivent faire face les entreprises françaises.

ViV INDUSTRY repose sur un concept simple : 1000 décideurs de l’innovation se rencontrent au travers de 8000 rendez-vous d’affaire programmés à l’avance et doublement validés sur la base de demandes argumentées, soit le meilleur moyen de bénéficier d’un ROI important avec des leads très qualifiés !

A propos de Proximum Group :

Organisateur de conventions d’affaires depuis 1999, Proximum Group est aujourd’hui leader européen en organisation de salons d’affaires industriels Premium, avec plus de 550 000 rendez-vous organisés par an.

A propos de la Région Nouvelle-Aquitaine :

En 2014, la Région Nouvelle-Aquitaine, véritable berceau de l’industrie 4.0 a démarré son programme régional Usine du Futur avec une double ambition : accompagner les entreprises vers l’excellence opérationnelle et soutenir la transition vers l’usine numérique et connectée.

