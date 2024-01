Vistara lancera fin mars un vol direct Paris-Mumbai

La compagnie aérienne Vistara, co-entreprise entre Singapore Airlines et Air India, a annoncé le 9 janvier qu'elle ouvrirait à partir du 28 mars 2024 une nouvelle desserte aérienne directe entre Paris CDG et Mumbai, à raison de cinq fréquences hebdomadaires. Cette nouvelle ligne s'ajoute donc à la liaison Paris CDG-Delhi, exploitée à raison de cinq vols par semaine depuis l'ouverture de la route en novembre 2021. La nouvelle route de Paris est la troisième ouverte entre Mumbai et l'Europe, après Londres et Francfort. Vistara opérera la liaison Paris CDG-Mumbai en Boeing 787-9 Dreamliner, en configuration tri-classe. L'appareil comporte au total 299 sièges, dont 30 en business class, 21 en premium economy et 248 sièges en classe économique.

Des vols aller-retours à partir de 499 euros en classe économique

Les vols au départ de Paris (UK 024) seront assurés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis. Ils décolleront de Paris à 22h10 (heure locale) et arriveront le lendemain à Mumbai à 10h35 (heure locale). Les retours se feront sur les mêmes jours d'exploitation, avec un décollage à 14h05 de Mumbai et une arrivée à Paris le même jour à 20h10. Les tarifs aller-retour Paris-Mumbai-Paris sont proposés à partir de 499 euros en classe économique, 999 euros en premium economy et 1 999 euros en classe affaires. La compagnie Vistara est représentée en France par APG (Airline Promotion Group).