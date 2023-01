Vistara annonce 70 avions en flotte d'ici la mi-2024

Vistara : 63 Airbus A320neo et A321neo d'ici la mi-2024

Au fur eti le mois à mesure que les infos tombent un peu partout dans le monde, on comprend mieux la frustration d'Airbus face aux différents facteurs qui ralentissent sa montée en cadence sur les moyen-courriers. La compagnie aérienne indienne Vistara, par exemple, vient d'annoncer son passage à une flotte de 70 appareils d'ici la mi-2024 dont 63 Airbus A320neo et A321neo et sept Boeing 787-9. Le transporteur compte aujourd'hui un peu plus de 50 appareils en exploitation dont 42 Airbus A320neo et cinq Airbus A321neo.

De la location en attendant les avions commandés fermes

Sur ce total de 47 moyen-courriers Airbus seulement quatre sont en achat direct. Vistara a en effet commandé ferme 13 A320neo et en a donc réceptionné quatre exemplaires. Au regard de l'objectif affiché pour la mi-2024, la compagnie aérienne doit réceptionner 16 appareils supplémentaires dont forcément une partie ou la totalité des neuf avions achetés en direct et qui restent à réceptionner. A moins que le transporteur ne fasse appel à des locations supplémentaires et/ou bénéficie de l'imposante commande que s'apprête à passer Air India.

Fusion avec Air India d'ici le mois de mars 2024

Vistara doit en effet être fusionnée avec Air India d'ici le mois de mars 2024. Un calendrier qui correspond à celui de la flotte. Singapore Airlines, qui détient 49 % de Vistara, a en effet accepté de céder ses parts au groupe Tata en échange de 25 % du capital de la nouvelle Air India désormais sous contrôle du groupe Tata. Ce dernier a prévu de commander 495 avions, options incluses, auprès d'Airbus et de Boeing. Dans le lot de l'Airbus A350 mais aussi du Boeing 787 dont quelques exemplaires sont destinés à Vistara puisque cette dernière annonce sept Boeing 787-9 en flotte d'ici la mi-2024. Cela confirme aussi que malgré la fusion avec Air India, Vistara restera une marque commerciale.