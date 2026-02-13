Vista commande 160 jets à Bombardier

Bombardier se permet de voir l’année 2026 avec confiance. Son manifeste s’épaissit avec cette nouvelle grosse commande de la part de Vista, un leader mondial de l’aviation d’affaires basé à Dubaï qui pilote les marques VistaJet et XO, lequel dispose d’un large réseau de filiales et emploie plus de 4 000 personnes. Les livraisons débuteront dès 2026 et s’étaleront sur 10 ans. Un accord pour suivre la demande qui ne cesse de croître d’après le communiqué de la holding. Vista a constaté une hausse de 12% du nombre de clients en 2025, et une augmentation de 16% des heures de vol effectives. Le nombre d’heure de vol montre une hausse encore plus forte au Moyen-Orient (32%), en Asie (22%) et en Afrique (30%).

Vista a donc choisi le Challenger 3500 pour agrandir sa flotte pour renforcer son offre de jets d'affaires super moyens sur une plateforme unique, d’une autonomie de près de 6 300 km et pouvant voler à jusqu’à Mach 0.83. Vista en profite aussi pour harmoniser l’intérieur des cabines et y déployer de la connectivité à très haut débit.

Du côté de Bombardier, l’annonce de la commande a accompagné celle des résultats 2025 du groupe, supérieurs à la prévision : 9.55 Mds$, soit une hausse de 10% par rapport à l’exercice précédent. Bombardier explique celle hausse d’une part par le succès d’un plan de redressement mais aussi par la hausse des livraisons : 157 avions en 2025, soit 11 de plus qu’en 2024. Le carnet de commandes a également augmenté de plus de 3 Md$ pour atteindre 17.5 Md$.