Vista commande 160 jets à Bombardier

Bombardier a annoncé le 12 février la commande ferme de 40 avions Challenger 3500 accompagné de 120 options d’achats par la holding Vista. Une grosse commande dont le montant atteint 4.72 milliards de dollars, dont 1.18 Md$ ferme.
Bombardier se permet de voir l’année 2026 avec confiance. Son manifeste s’épaissit avec cette nouvelle grosse commande de la part de Vista, un leader mondial de l’aviation d’affaires basé à Dubaï qui pilote les marques VistaJet et XO, lequel dispose d’un large réseau de filiales et emploie plus de 4 000 personnes. Les livraisons débuteront dès 2026 et s’étaleront sur 10 ans. Un accord pour suivre la demande qui ne cesse de croître d’après le communiqué de la holding. Vista a constaté une hausse de 12% du nombre de clients en 2025, et une augmentation de 16% des heures de vol effectives. Le nombre d’heure de vol montre une hausse encore plus forte au Moyen-Orient (32%), en Asie (22%) et en Afrique (30%).
Vista a donc choisi le Challenger 3500 pour agrandir sa flotte pour renforcer son offre de jets d'affaires super moyens sur une plateforme unique, d’une autonomie de près de 6 300 km et pouvant voler à jusqu’à Mach 0.83. Vista en profite aussi pour harmoniser l’intérieur des cabines et y déployer de la connectivité à très haut débit.
Du côté de Bombardier, l’annonce de la commande a accompagné celle des résultats 2025 du groupe, supérieurs à la prévision : 9.55 Mds$, soit une hausse de 10% par rapport à l’exercice précédent. Bombardier explique celle hausse d’une part par le succès d’un plan de redressement mais aussi par la hausse des livraisons : 157 avions en 2025, soit 11 de plus qu’en 2024. Le carnet de commandes a également augmenté de plus de 3 Md$ pour atteindre 17.5 Md$.
