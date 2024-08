Virgin Australia revient à l'Embraer E190 et airBaltic reprend 10 Airbus A220 supplémentaires

Embraer fait son retour chez Virgin Australia

Dans le cadre de son plan de renouvellement de flotte, Virgin Australia passe commande ferme pour huit Embraer E190-E2 propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF et qui remplaceront les Fokker 100 de l'entité régionale VARA pour Virgin Australia Regional Airlines. Les livraisons des Embraer E190-E2 débuteront au second semestre pour de premières mises en service au mois d'octobre prochain au départ de Perth. Embraer fait donc son retour chez Virgin Australia puisque la compagnie aérienne a exploité la première génération, l'ERJ-190, à raison de 18 exemplaires aux côtés d'une poignée d'ERJ-170.

airBaltic va porter sa flotte d'Airbus A220-300 à 90 exemplaires

Compagnie aérienne de lancement de l'Airbus A220-300, airBaltic va porter sa flotte à 90 exemplaires avec la commande de dix Airbus A220-300 supplémentaires. Le calendrier des livraisons n'est pas précisé et pour cause : à fin juillet 2024, airBaltic avait encore 32 A220-300 à réceptionner sur les 80 exemplaires précédemment commandés lors de différents contrats.

Où en est le match Airbus vs Embraer sur les moins de 150 sièges ?

Ces deux contrats sont l'occasion de faire un point sur les ventes respectives des Airbus A220-100/300 et des Embraer E190/195-E2 qui ont en commun le même motoriste : Pratt & Whitney. A fin juillet 2024, Airbus en était à 97 ventes fermes pour l'A220-100 et à 805 pour l'A220-300. Soit un total de 902. Du côté d'Embraer, à fin mars 2024, on en était à 34 ventes fermes pour le E190-E2 et à 272 pour le E195-E2. Soit un total de 306 qui va s'arrondir avec les contrats d'avril à juillet 2024. Un constat : le marché a une nette préférence pour les modèles les plus gros : A220-300 et E195-E2.