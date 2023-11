Virgin Atlantic en voie de réaliser un premier vol transatlantique historique 100% SAF

"Flight100". C'est le nom du vol transatlantique 100% SAF que Virgin Atlantic envisage d'effectuer entre Londres-Heathrow et New York JFK le 28 novembre prochain. Pour ce vol historique, la compagnie britannique vient d'obtenir un feu vert de la Civil Aviation Authority (Autorité de l'Aviation Civile) britannique. L'obtention de cette autorisation est un grand pas franchi pour pouvoir opérer le vol, mais Virgin Atlantic va devoir obtenir des autorisations de survol de la FAA (Federal Aviation Administration) américaine, de l'Irish Aviation Authority et de Transports Canada.

70 à 80% d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie

Rappelons que pour l'instant la limite d'emport autorisé de biocarburant sur un avion de ligne commerciale, et nécessite donc un mélange avec du carburant classique. Le SAF ("sustainable aviation fuel" ou carburant d'aviation durable) est capable de réduire, sur l'ensemble de son cycle de vie, de 70 à 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à du kérosène fossile.

Un consortium incluant aussi Boeing, Rolls-Royce et BP

L'autorisation délivrée par la Civil Aviation Authority suit un programme d'examens techniques effectués par le régulateur, qui a analysé différents aspects du projet de vol, incluant notamment un test réalisé au sol avec Rolls Royce en faisant fonctionner un moteur Trent 1000 avec 100% de SAF. La préparation du vol, menée par Virgin Atlantic, mobilise un consortium de compagnies incluant Boeing, Rolls-Royce, et BP notamment, qui vise à renforcer le SAF comme une vraie alternative pour le carburant fossile. La Civil Aviation Authority a travaillé très étroitement avec les compagnies du consortium et va continuer à travailler avec l'industrie du transport aérien pour en apprendre plus sur la performance et l'impact des SAF. Virgin Atlantic a remporté une subvention de 1 million de livres sterlings (près de 1 150 000 euros), suite à un concours lancé par le Département des Transports britannique pour aider le secteur aérien a réaliser le premier vol transatlantique avec un avion propulsé à 100% avec du SAF.