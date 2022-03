Viper, Venom et Fire Scout : le futur appui feu héliporté des opérations amphibies américaines

Le Expeditionary Advanced Base Operations (EABO) est un nouveau concept établi par les Marines américains (USMC). Ce dernier se résume à utiliser un des groupements mobiles de l’USMC pour le déployer sur une île et y installer une base temporaire à partir de laquelle les troupes fraiches pourront converger avant de se diriger vers la zone de guerre toute proche. Cette île peut être abandonnée mais peut aussi être aux mains de troupes hostiles qu’il faut donc neutraliser avec les différents éléments du groupe expéditionnaire. Il faut aussi protéger la nouvelle base et donc disposer d’une puissance suffisamment efficace pour établir un déni d’accès et une interdiction sur la zone environnante (A2/AD).

Ce drone est basé sur l’hélicoptère Bell 407 mais utilise les systèmes améliorés du MQ-8B Fire Scout. Ainsi, la cabine a été vidée pour ajouter un système de vol à distance. Il comprend aussi un radar Osprey AN/ZPY-8 de Leonardo, une caméra FLIR AN/AAQ-22D BRITE Star II et un moteur plus performant. L’arrivée du MQ-8C en 2021 permet à la Marine de mieux contrôler les zones côtières depuis les différents LCS tout en étant capable de renseigner et de désigner des cibles à distance.

Le besoin d’une interopérabilité totale

L’interopérabilité entre le Corps des Marines et la Marine américaine est un concept éprouvé depuis les opérations amphibies de la Seconde Guerre Mondiale et ce, jusqu’aux opérations les plus récentes. Cependant, ces deux branches sont indépendantes et évoluent donc différemment. Elles doivent alors sans cesse tester les nouveaux concepts et véhicules afin de confirmer que la prochaine opération amphibie utilisera des moyens modernes et efficaces.

Ainsi, le 10 mars dernier, un AH-1Z Viper et un UH-1Y Venom du Corps des Marines des États-Unis (USMC) ont effectué différentes opérations d'appui feu alors qu’ils étaient guidé par un MQ-8C Fire Scout. C’est la première fois que ce tandem drone-hélicoptère effectue une campagne de tir lors d’un exercice. Au vu des nouveaux concepts appliqués, il faut s'attendre à revoir ce nouveau duo lors de prochains exercices mais incluant cette fois-ci plusieurs Viper et Venom guidés par un seul Fire Scout. Une fois l'interopérabilité hélicoptère-drone approuvée, cela signifiera que les Marines déployés en milieu côtier depuis un LHA, LHD, etc... disposeront d'un appui ISR grâce à un MQ-8C provenant d'un Littoral Combat Ship.