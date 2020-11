Vingt ans d’occupation permanente de la Station spatiale internationale

En attendant Crew One

Le 2 novembre 2000, l’Expedition One, lancée le 31 octobre précédent à bord du Soyouz TM-31 et composée de l’astronaute américain William Shepherd (commandant) et des cosmonautes russes Sergueï Krikalev et Youri Gidzenko, marquait le début de l’occupation permanente de la Station spatiale internationale.

Celle-ci se poursuit actuellement avec l’Expedition 64, composé des Russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Skverchkov, et de l’Américaine Kathy Rubins.

Ils sont arrivés à bord de l’ISS le 14 octobre dernier, à l’aide du Soyouz MS 17.

Ils doivent être rejoints le 15 novembre par les quatre membres de la mission Crew One du Crew Dragon de SpaceX : les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, et le Japonais Soichi Noguchi.

Le record de Mir doublé

Le précédent record de longévité d’une station orbitale était détenu par la station russe Mir, premier complexe orbital « modulaire ».

Durant dix ans, entre septembre 1989 et décembre 1999, la « datcha de l’espace » avait accueilli sans discontinuer 24 équipages.

En deux décennies, la Station spatiale internationale compte pour sa part 241 passagers individuels, représentant 19 nationalités au total, le dernier « bleu » étant Sergueï Koud-Skverchkov.

La plus longue mission à bord de l’ISS, baptisée One-Year, a été effectuée entre mars 2015 et mars 2016 par l’astronaute américain Scott Kelly et le cosmonaute russe Mikhaïl Kornienko.

Leur marathon spatial a duré 340 jours.

Le record absolu reste cependant celui du médecin russe Valéri Poliakov : 437 jours passés dans l’espace, entre janvier 1994 et mars 1995.

Des Français à bord

Parmi les occupants de l’ISS figurent 18 astronautes européens, dont quatre Français : Claudie Haigneré (en octobre 2001), Philippe Perrin (juin 2002), Léopold Eyharts (février-mars 2008) et Thomas Pesquet (novembre 2016-juin 2017).

Ce dernier devrait retourner travailler six mois à bord du complexe orbital au printemps prochain, à l’occasion de la mission Crew Two (ou Alpha côté Agence spatiale européenne), pour laquelle il s’entraîne depuis mi-mai au centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, au Texas.

A ses côtés, l’astronaute allemand Matthias Maurer lui sert de doublure.

L’exploitation de l’ISS doit encore durer jusqu’en 2030.