Vinci emploie des drones pour suivre l'état du trafic

Vues aériennes.

Dans le cadre des vagues de départ en vacances, Vinci Autoroutes a décidé de déployer des drones afin de pouvoir suivre en direct l'état du trafic. L'ambition est ainsi de permettre aux voyageurs d'accéder à un ensemble de données en temps réel et ainsi de modifier leur trajet ou décaler leur départ pour permettre de désengorger certains axes.



Dispositif.

Alors que Vinci Autoroutes dispose d'ores et déjà de nombreux outils lui permettant de suivre l'état du trafic autoroutier, l'emploi de ces aéronefs devrait permettre de fournir un nouveau type d'information. « En complément de ce dispositif nous vous proposons des images dynamiques et aériennes du trafic. Captées grâce à nos drones placés en cinq points stratégiques du réseau VINCI Autoroutes, ces vues vous sont proposées en direct et en continu pendant près de 8h », rapporte le groupe.



Points surveillés.

Vinci Autoroutes a décidé de déployer ces drones sur cinq points clés, où les bouchons et ralentissements s'avèrent fréquents, parmi lesquels le péage de Saint Arnoult sur l'A10, le péage de Corzé sur l'A11 ou encore le nord de Bordeaux, sur l'A10. L'emploi de ces drones sera fait exclusivement les samedis et cette initiative se terminera le 1er août.