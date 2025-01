VINCI Airports signe un partenariat d'approvisionnement en carburant de synthèse

A l’occasion du salon Hyvolution, H2V, Hy2gen et VINCI Airports ont signé un accord visant à étudier les modalités de production et fourniture d’ici 2030 de carburants d’aviation durables de synthèse, ou e-SAF, destinés aux compagnies d’aviation commerciale opérant dans les aéroports de Lyon-Saint Exupéry, Lyon Bron et Clermont-Ferrand Auvergne. Dans un deuxième temps, cette étude sera étendue aux aéroports alpins opérés par VINCI Airports (Grenoble, Annecy, et Chambéry).

Des SAF en aéroports depuis 2021

Elaborés à partir d’hydrogène bas carbone, ces e-SAF seront produits sur le site du consortium formé entre H2V et Hy2gen, en développement à Fos-sur-Mer. Les e-SAF permettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 86% par rapport au kérosène. Leur utilisation ne nécessite pas de modification des installations des aéroports ni des systèmes de propulsion des avions de ligne. Anticipant la règlementation européenne ReFuelEU Aviation, qui impose l’utilisation progressive des SAF, VINCI Airports a été précurseur dans la distribution de SAF en France et en Europe dès 2021, et les propose aujourd’hui dans ses plateformes de Toulon, Saint Nazaire, Clermont-Ferrand, Budapest et bientôt Annecy.

Les initiatives environnementales de VINCI Airports

En complément de l'utilisation progressive de biocarburants et de carburants de synthèse, VINCI Airports a mis en place les initiatives environnementales suivantes pour décarboner la chaîne de valeur :