VINCI Airports choisit SITA pour sept aéroports au Brésil

SITA, le leader mondial des solutions technologiques pour l'industrie du transport aérien, a été choisi par le concessionnaire des aéroports d'Amazonie, qui exploite sept aéroports intégrés au réseau de VINCI Airports, pour mettre en œuvre la solution SITA Airport Management dans les aéroports de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé. En outre, le groupe aéroportuaire a renouvelé un accord en cours avec SITA pour continuer à fournir le même service à l'aéroport de Salvador Bahia. Les systèmes seront mis à la disposition des passagers à partir du second semestre de cette année.

Une solution d'aide à la gestion

SITA Airport Management est une solution multi-aéroports qui aide les gestionnaires d'aéroports et les compagnies aériennes à gérer efficacement les opérations aériennes, à optimiser les ressources fixes et mobiles, telles que les comptoirs d'enregistrement et les carrousels de récupération des bagages, et à gérer les ressources mobiles, c'est-à-dire le personnel qui travaille pendant la rotation des avions à l'aéroport. La solution facilite également la prise de décision en collaboration. La technologie peut permettre de réduire la consommation de carburant en diminuant le temps de fonctionnement des moteurs de l'avion, ce qui limite la marche au ralenti.

Les aéroports intégreront également les modules « SITA Operations Manager », qui stocke toutes les données relatives aux opérations de vol et applique des règles commerciales conformément aux procédures opérationnelles de l'aéroport ; « SITA Fixed Resource Manager », qui optimise l'utilisation des ressources par l'aéroport et les opérations de vol ; et « SITA Information Display System » dans la solution, qui fournit aux passagers des données précises et actualisées sur les vols grâce à des écrans entièrement personnalisables dans l'ensemble de l'aéroport.

Consolider l'ensemble des données opérationnelles

En combinant ces technologies, les 8 aéroports du réseau VINCI Airports au Brésil pourront consolider les données opérationnelles de tous les aéroports qu'ils gèrent au Brésil, en suivant les indicateurs clés de performance pour l'exploitation des terminaux et pour l'entreprise, en s'assurant qu'ils répondent aux objectifs de qualité de service pour les passagers. En outre, les données pourront être partagées avec l'ensemble du réseau du groupe, permettant ainsi au concessionnaire responsable des aéroports amazoniens de bénéficier d'une croissance externe.