Vers une révolution militaire avec les drones convertibles ADAV à voilure fixe ?

L’utilisation de drones à grandement changé le visage de la guerre moderne au cours des 20 dernières années. Efficaces et pilotables à distance, ces appareils ont peu à peu complété puis supplée hélicoptères et avions de chasse. Au fil des ans, deux familles de drones aux caractéristiques complémentaires ont émergé. Les structures à voilure fixe permettent de parcourir une plus grande distance avec une vitesse élevée : l'IAI Heron israélien peut voler 52 heures et atteindre une altitude de 10,5 km à environ 200 km/h. Les voilures tournantes permettent de décoller verticalement en adoptant des positions de vol stationnaires. Ils ne peuvent cependant pas atteindre les vitesses ni l'autonomie de des drones à voilure fixe. Mais le nombre de projets tendant à combiner les spécificités des ces deux types d'appareils croît rapidement. Plusieurs compagnies travaillent ainsi à l’élaboration de drones VTOL (vertical take-off and landing, « décollage et atterrissage vertical » ADAV) à voilure fixe. L’opportunité de créer des aéronefs convertibles, pouvant être utilisés dans des circonstances variées. Avec la promesse d’une efficacité décuplée.

Un drone convertible en seulement quinze minutes Actuellement, des drones comme le massif MQ-9 Reaper de General Atomics décollent et atterrissent depuis des pistes d’atterrissage, en utilisant des turbopropulseurs TPR331-10T. D’autres modèles comme le RQ-7 Shadow de AAI s’envolent en étant « catapultés » grâce à une rampe de lancement légèrement inclinée. Là où le Reaper est un drone imposant pesant jusqu’à 4 500 kg en comptant sa charge utile et mesurant 20 mètres de large, le Shadow n’est large que de 4 mètres et peut peser 127 kg au maximum au décollage. Ce qui caractérise les deux drones sont leur utilité stratégique. Le Reaper emporte des missiles Hellfire ou des bombes à guidage laser visant à frapper des cibles au sol tandis que le Shadow est un appareil de reconnaissance utilisé pour recueillir des renseignements.

Le Reaper et le Shadow ont démontré leur efficacité depuis leur mise en service, respectivement en 2007 et 2002. Et c’est sur l’architecture du RQ-7 que s’appuient les industriels pour construire le drone ADAV, à voilure fixe. L’entreprise Delair a présenté en juin 2022 son DT46. Ce dernier peut être converti en installant une structure quadrirotor permettant un décollage vertical. Très léger, l’aéronef pèse 25 kg en comptant sa charge utile, avec une capacité de vol estimée à 7h30. Le DT46 est, comme le Shadow, un drone de reconnaissance ayant une portée de 100 km de rayon.

Thales, EOS Technologie et Threod Systems dans le coup D’autres compagnies planchent sur des modèles de drones ADAV convertibles. Threod Systems dévoilait l’EOS C en avril 2022. On retrouve des caractéristiques similaires au DT46 de Delair, Misant sur déploiement rapide, son autonomie de d’environ 2h00 de vol et sa discrétion, l’EOS C est capable de fournir des images de jour comme de nuit, pourvu de filtres thermiques « utiles lors de missions de recherche et de sauvetage ». Si le nom EOS Technologie semble se méprendre avec le drone précédemment cité, cette jeune entreprise fondée en 2018 conçoit elle-même des drones ADAV convertibles, bien distincts de Threod Systems. Le Strix 425, de 4,25m d'envergure, pèse 8 kg. L'autonomie de la version "standard" (sans kit pour décoller verticalement) varie entre 3 et 5 heures. Le Strix 425 d'EOS Technologie sert lui aussi aussi à des missions de reconnaissance et d'observations, livrable avec des caméras haute-définition Raptor et Nighthawk UZ II. EOS Technologie travaille actuellement à la construction d'un vecteur ayant une taille similaire au Strix 425 dans le cadre du projet de munition télé-opérée (MTO) Larinae, sélectionnée par la Direction générale de l'armement en juin 2023. Ce nouveau prototype d'EOS Technologie basera sa structure sur une voilure fixe, mais pèsera plus lourd que le Strix 425. Avoisinant les 20 kg, le drone aura une autonomie annoncée de 3 heures pour emporter diverses charges utiles, des têtes militaires à des instruments propres à la reconnaissance ou à la guerre électronique.

Thales met en avant son Spy’Ranger X40 made in France. Ce drone tactique léger dispose d’une architecture et de caractéristiques proches des deux précédents engins. Le groupe français joue la carte d’une rapidité accrue concernant le déploiement : ce n’est pas 15 minutes mais seulement 5 qu’il faudrait pour lancer un X40. En embarquant 20 kg de charge utile, le drone de Thales est un outil capable d’acquérir des renseignements via l’imagerie ou par la captation de signaux. Le X40 est utilisable en cas de conflit de haute intensité, étant équipé d’un brouilleur assurant son discrétion. Avec une autonomie de 2h00, son rayon d’action est néanmoins relativement faible, efficace jusqu’à 40 km de son pilote. À l’instar du DT46 et de l’EOS C, le X40 peut être catapulté, ou bien décoller grâce à quatre rotors positionnés à l’avant et à l’arrière des ailes.

Photo du Spy'Ranger X40 à voilure convertible développé par Thales. © Thales Fermer