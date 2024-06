Vers une prochaine acquisition de Black Hawk pour l’Autriche et la Suède

De nouveaux Black Hawk pour l'Autriche

Le 24 mai, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a autorisé un potentiel contrat d'achat par l' Autriche de 12 hélicoptères de transport moyen UH-60M ainsi que :

26 turbines T700-GE-701D de General Electric et d'une puissance maximale de 2 000 chevaux. Chaque hélicoptère étant équipé de deux turbines, le contrat laisse la possibilité d'achat de 2 turbines de rechange.

15 AN/AAR-57 Counter Missile Warning Systems (CIMWS), soit un kit de capteurs électro-optiques capables de détecter une large gamme de missiles aux capacités antiaériennes et de transmettre l'information au pilote. BAE Systems précise que le CIMWS vole sur de nombreux avions et hélicoptères dans 17 pays à travers le monde.

30 H-764U Embedded Global Positioning Systems avec navigation inertielle (EGI) et une capacité anti-spoofing (ou un remplacement avec la futur M-Code). Cette intégration éventuelle du M-Code offre une possibilité d'accès à la dernière génération de systèmes GPS militaires d'Honeywell, avec une résilience augmentée par rapport aux précédentes versions.

L'autorisation comprend aussi des systèmes de détection et d'alerte d'accrochage radar AN/APR-39C(V)1/4 de Northrop Grumman, des systèmes de détection et d'alerte d'accrochage laser AN/AVR-2B d'UTC Aerospace Systems, le Ballistic Armor Protection Systems (BAPS) de S3 AeroDefense, les systèmes d'extraction par cordage ou encore treuil externe, capacité d'emport de deux civières, etc. Ce contrat devrait être signé avec Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, pour un coût total estimé à 1,05 milliard de dollars (soit 0,97 milliard d'euros).

Le Black Hawk n’est pas un hélicoptère inconnu en Autriche, l'Österreichische Luftstreitkräfte (Force aérienne autrichienne) alignant déjà 9 S-70A (version d’export du UH-60L Black Hawk), le premier appareil ayant été livré en 2002. La flotte de Black Hawk autrichien a été modernisée par Ace Aeronautics (Global Aviation Solutions) dans le cadre d'un contrat de 40 millions de dollars signé le 1er juin 2017. Les Black Hawk autrichiens sont équipés d'un système de dégivrage des pales des rotors principal et arrière ainsi que de skis pour le train d'atterrissage afin de pouvoir être utilisés en montagne ou lors de conditions hivernales intenses. La Bundesheer précise que les missions assurées par ces hélicoptères sont des missions de transport, de combat search-and-rescue (CSAR), évacuation médicale à bord d'un engin spécialement équipé (MEDEVAC) ou encore des missions de transport de cargaison.

Idem pour la Suède

La DSCA a aussi autorisé le 29 mai dernier la Suède à acheter jusqu'à 12 UH-60M, de même que :

30 turbines T700-GE-701D

17 AN/AAR-57 CIMWS

des AN/APR-39C(V)1/4, AN/AVR-2B,...