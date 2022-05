Vers une nouvelle diminution de la commande de C/KC-390 brésiliens ?

Une diminution de plus

En 2014, la Force aérienne brésilienne commandait 28 avions de transports multi-missions KC-390 à Embraer et ce, pour un total de 1,38 milliard de dollars. Cependant, avec la crise du COVID et les mesures d'austérité, le Brésil décide de diminuer cette commande à 22 avions en février 2022. Les annonces auraient pu s'arrêter ici mais d'après une dépêche Reuters, le Brésil s'apprêterait à diminuer une nouvelle fois cette commande. Si cette information vient à être confirmée par les autorités brésiliennes ou par Embraer, la commande ne serait plus que de 15 C-390, soit presque la moitié des appareils prévus en 2014.

Le C-390

Les C-390 brésiliens doivent permettre de remplacer la flotte de 10 avions de transport C-130H, acquis en seconde mains en 2001 et de ses deux KC-130H de ravitaillement, reçus en 1978. Il s'avère qu'Embraer a spécialement conçu le C-390 et par après, sa version de ravitaillement KC-390, pour remplacer les versions les plus vieilles des C-130 actuellement en service et pouvoir prendre des marchés aux versions plus modernes du C-130 (comme le C-130J-30).

Le C-390 peut transporter 26 tonnes de matériels dans sa soute (contre 20,2 tonnes pour le C-130J-30). Il est aussi plus rapide car il peut voler à une vitesse de 870 km/h (659 km/h pour le C-130J-30). En revanche, son autonomie est plus plus faible que celle du C-130J-30 : il peut transporter 23 tonnes de cargo sur 2.722 km contre 18,1 tonnes sur 4.425 km pour le Super Hercule.