Vers un rapprochement Latécoère-GKN ?

Yannick Assouad remplacée

Changement de gouvernance chez Latécoère : Yannick Assouad est remplacée par Philippe Swash à la direction générale. Dans le même temps, Thierry Mootz est nommé directeur général délégué et directeur de la division Systèmes d'interconnexion tandis que Grégoire Huttner lui succède comme directeur de la division Aerostructures. De nationalité britannique et française, Grégoire Huttner était responsable de la transformation du groupe chez Imerys, le leader mondial des minéraux industriels. Auparavant, en tant que conseiller d'Apollo Global Management, la société de capital- investissement, il a conseillé les plans de croissance des sociétés industrielles en portefeuille. Avant cela, Grégoire Huttner a dirigé la stratégie puis les ventes et le marketing mondiaux de la division aérospatiale et transport de Constellium, sous la direction d'Apollo.

Vers une consolidation dans les aérostructures ?

Déjà en place chez Latécoère depuis mars 2017, Thierry Mootz a supervisé l'excellence opérationnelle du groupe et la supervision du plan Transformation 2020, ainsi que les directions des systèmes d'information et des achats. Enfin, Philip Antony Swash, de nationalité britannique, a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en mécanique. De 1995 à 2007, il a travaillé chez Airbus et terminé responsable de Airbus Wing Manufacturing. De 2007 à 2018, Philip Antony Swash a rejoint GKN où il a occupé les postes de directeur général de GKN European Aerospace & Global Special Products Group, directeur général de GKN Land Systems & Group Executive Committee puis directeur général de GKN Automotive et membre du conseil d’administration de GKN PLC.

Synergies de métiers entre GKN et Latécoère

Un profil et un parcours qui relancent les scénarios de consolidation dans le secteur des aérostructures. Des scénarios qui avaient déjà cours avant la crise mondiale créée par l'épidémie de coronavirus ou covid-19. Les secousses actuelles semblent donc désormais accélérer la consolidation entre acteurs du secteur des aérostructures. Une consolidation qui pourrait d'ailleurs s'étendre aux systèmes d'interconnexion puisque GKN est aussi sur ce métier.