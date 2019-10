Vers un partenariat entre le Gifas et l'Université de Limoges

La numérisation ne change en rien la donne : les métiers de la documentation restent cruciaux, notamment dans les services de l'après-vente. Or, ces métiers sont à leur tour affectés par la pénurie de candidats. D'où une tension sur les recrutements qui pénalise "potentiellement les activités des acteurs de la filière aérospatiale et de défense". D'où la mobilisation de la Commission Services aux Clients du GIFAS qui, en partenariat avec la Commission des Relations du Travail du même GIFAS, a mandaté le Groupe de Travail « Métiers de demain dans le Service après-vente » pour déployer un plan d’action, dont un des volets adresse les partenariats avec les Ecoles dont L’Université de Limoges qui propose une formation aux métiers de la documentation technique dans le cadre d'une licence en un an. Le Groupe de Travail « Métiers de demain dans le Service après-vente » du GIFAS a donc rencontré les équipes de l’Université de Limoges pour préparer un partenariat.

Ce dernier se matérialisera notamment par le biais de plusieurs actions combinées : des interventions d’industriels de la filière dans le cadre du cursus de formation de l’Université de Limoges ; le partage des offres d’emploi des industriels sur la plateforme de l’Université de Limoges ; des offres de stages proposées par les industriels aux étudiants de l’Université de Limoges ; et des actions de communication pour attirer les jeunes vers la formation de l’Université de Limoges.