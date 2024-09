Vers l'automatisation des phases de ravitaillement en vol du KC-135.

Automatisation avancée pour les avions de transport et de ravitaillement de l'USAF

Reliable Robotics, entreprise américaine œuvrant dans le domaine des systèmes aéronautiques autonomes, a annoncé le 16 septembre 2024 l'attribution d'un contrat IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, littéralement livraison indéfinie, quantité indéfinie). Le but de l'entreprise est de fournir une automatisation avancée aux avions de transport et de ravitaillement de l'armée de l'air américaine (USAF).

Par le biais de l'AFWERX

Le contrat IDIQ flexible s'étendra sur plusieurs années et fera progresser le développement, la production et le déploiement du système de vol autonome de Reliable Robotics. Le contrat est également un moyen pour l'AFWERX et Reliable Robotics d'explorer des partenariats avec d'autres branches de l'armée et des commandements de combat pour mettre à l'échelle et transférer les technologies d'automatisation avancée de Reliable Robotics pour des cas d'utilisation spécifiques.

Permettre des opérations de plus longue durée dans des environnements contestés

Dans sa quête de développement de capacités logistiques innovantes, avec un accent sur l'Indo-Pacifique, l'USAF recherche des technologies commerciales telles que le système de vol autonome de Reliable Robotics pour permettre des opérations de plus longue durée dans des environnements contestés tout en augmentant la sécurité et en réduisant les exigences pour les équipages d'aéronefs et en diminuant les coûts d'approvisionnement. « L'autonomie des aéronefs est une capacité essentielle pour l'US Air Force. Ce contrat IDIQ est motivé par la demande du Commandement de la mobilité aérienne, du Commandement du combat aérien, des Forces aériennes du Pacifique et des commandements qui souhaitent utiliser l'automatisation avancée des aéronefs dans leurs flottes dès que possible », a déclaré le lieutenant-colonel Josh Fehd, chef de la branche principale de l'autonomie de l'AFWERX.

Feuille de route d'automatisation du KC-135

Reliable Robotics collabore avec l'Air Force Research Laboratory (AFRL) et AFWERX depuis 2021 dans le cadre de contrats SBIR, et a fait la démonstration du télépilotage lors d'exercices majeurs tels qu'Agile Flag. Plus tôt cette année, Reliable Robotics a fourni une feuille de route d'automatisation du KC-135 commandée par l'USAF, validant que la technologie développée commercialement par l'entreprise peut apporter une automatisation avancée et flexible à toutes les phases de l'opération de ravitaillement en vol du KC-135.