Vers des navires et des aéronefs sans équipage ?

Les progrès spectaculaires des technologies de l’information et de l’automatisation permettent d’ores et déjà de construire des véhicules largement autonomes dans le secteur des transports.

Les secteurs maritimes et aériens participent à cette évolution vers plus d’automatisation qui pose la question suivante : allons-nous vers un monde où navires et aéronefs de transport auront des équipages réduits, voire plus d’équipage à bord ?

L’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie de marine ont décidé d’organiser ensemble un colloque sur ce sujet compte tenu des nombreux éléments de similarité entre les deux secteurs.

Les thèmes suivants seront abordés au cours de ce colloque :

- perspectives technologiques de l’automatisation ;

- attentes des armateurs et compagnies aériennes vis-à-vis des constructeurs et équipementiers ;

- sécurité des navires et aéronefs ;

- enjeux pour l’emploi et la formation. Quelle acceptabilité sociétale ?

- aspects juridiques et enjeux de responsabilité.

Ce colloque s’adresse à tous les professionnels des secteurs aérien et maritime (chercheurs, industriels, navigants, administrations, autorités militaires) ainsi qu’aux étudiants en particulier ceux qui sont déjà orientés vers ces sujets ou ces deux secteurs d’activité.

Profitez d’un moment privilégié pour rencontrer, partager et échanger avec les professionnels et spécialistes présents à cet événement, les 9 et 10 déc. 2019, École militaire, Paris.

Programme et inscription : navires-aeronefs-sans-equipage.com