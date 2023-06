Retrait des Émirats arabes unis de la coalition navale dirigée par les États-Unis

Les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd'hui leur retrait de la coalition navale dirigée par les États-Unis et chargée de sécuriser les voies maritimes du Golfe. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les Émirats arabes unis avaient "retiré leur participation" aux Forces maritimes combinées (CMF), une coalition de 38 pays, il y a deux mois, sans donner de raisons spécifiques pour cette décision.

Créée en 2001, la CMF est une coalition navale internationale dirigée par les États-Unis depuis Bahreïn. Elle est active dans les eaux du Golfe où des pétroliers ont été saisis et attaqués ces derniers mois. Les tensions restent élevées avec l'Iran, qui a saisi deux pétroliers en une semaine en avril et mai, dont l'un était vide et se dirigeait entre les ports émiratis de Dubaï et Fujairah. L'Iran a également été accusé d'avoir lancé une attaque de drone contre un pétrolier de propriété israélienne en novembre 2022, ce qui a exacerbé les tensions avec les États-Unis.

Les États-Unis ont récemment annoncé l'envoi de renforts dans le Golfe en raison de ce qu'ils ont qualifié de harcèlement croissant de la part de l'Iran. Le commandant de la Cinquième Flotte de la Marine américaine, le vice-amiral Brad Cooper, a transité par le détroit d'Ormuz avec des commandants navals britanniques et français à bord d'un destroyer lance-missiles. En réponse, l'Iran a déclaré être capable d'assurer la sécurité des eaux du Golfe en coopération avec les pays voisins.

Le retrait des Émirats arabes unis de la CMF soulève des questions sur les raisons de cette décision. Certains analystes suggèrent qu'il pourrait y avoir un lien avec l'annonce récente de la nomination d'un ambassadeur iranien aux Émirats arabes unis après huit ans de poste vacant en raison des tensions diplomatiques entre Téhéran et Abou Dhabi. Ce mouvement s'inscrit également dans un contexte de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, sous l'égide de la Chine.

Malgré leur retrait de la CMF, les Émirats arabes unis restent membres de l'opération Sentinel, lancée par les États-Unis en 2019 pour faire face aux sabotages visant des pétroliers près du détroit d'Ormuz. Ils ont également accueilli le quartier général de l'opération navale européenne EMASoH-Agenor, créée par la France pour préserver la liberté de navigation dans le golfe Arabo-Persique et le détroit d'Ormuz.

Les incidents récents dans les eaux du Golfe, qui est une voie de navigation essentielle reliant les pays pétroliers de la région aux marchés mondiaux, ont entraîné un renforcement de la présence militaire américaine dans la région. L'Iran affirme quant à lui être en mesure d'assurer la sécurité du Golfe en coopération avec les autres pays de la région, sans l'implication des États-Unis. Les tensions régionales et l'avenir de la sécurité maritime dans le Golfe restent donc incertains.

Alliance informelle Russie, l'Iran et la Chine pour contrer les intérêts américains

Faut-il lier ce retrait au nouvel échiquier mondial avec l'alliance informelle Russie, l'Iran et la Chine?

EN début d'année, les forces navales de la Chine, de l'Iran et de la Russie se sont jointes pour des exercices militaires, selon un communiqué du ministère chinois de la Défense. Cette coopération militaire intervient alors que le président chinois, Xi Jinping, a effectué une visite à Moscou le 20 mars, devenant l'un des leaders mondiaux les plus influents à se rendre en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que les États-Unis ne souhaitent pas mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'il attribue à l'alliance militaire occidentale. De plus, ce mois-ci, la Chine a joué un rôle de médiateur en facilitant un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui devrait aboutir dans quelques semaines à la restauration des relations diplomatiques entre les deux rivaux après sept ans de tensions. Ainsi, Pékin s'impose comme un nouvel acteur politique majeur dans la région. Il semble qu'une nouvelle alliance informelle ait déjà été formée, principalement dans le but de s'opposer aux intérêts américains en Eurasie et au Moyen-Orient dans leur ensemble.

Washington ne s'est pas dit préoccupé pas de cet exercice d'entraînement conjoint. et a souligné que les États-Unis et d'autres nations effectuent régulièrement des exercices d'entraînement et que ce n'est pas la première fois que les Russes et les Chinois s'entraînent ensemble. "Nous allons observer cela, nous le surveillerons, évidemment, pour nous assurer qu'il n'y a aucune menace pour notre sécurité nationale ou celle de nos alliés et partenaires dans la région résultant de cet exercice d'entraînement", a déclaré Kirby. Il est juste de noter qu'il a raison et que les exercices militaires sont un phénomène normal, mais le problème est qu'ils ont lieu à un moment de tension extrême entre la Russie, l'Iran et la Chine d'un côté, et l'Occident collectif de l'autre.

La Russie, la Chine et l'Iran sont des pays aux intérêts diversifiés et aux relations complexes avec les États-Unis. Bien qu'ils n'aient pas d'alliance formelle, ils ont été connus pour coopérer de diverses manières pour défier l'influence et le pouvoir des États-Unis. Ces trois pays sont tous d'importants acteurs régionaux qui cherchent à promouvoir leurs intérêts et à étendre leur influence. Ils considèrent les États-Unis comme une superpuissance mondiale qui a historiquement remis en cause leurs intérêts, et ils peuvent donc chercher à coopérer pour contrebalancer l'influence américaine. Les États-Unis et ces trois pays ont des systèmes politiques et des idéologies différentes. La Russie, la Chine et l'Iran peuvent considérer les États-Unis comme une menace pour leurs propres systèmes politiques et peuvent donc travailler ensemble pour contester les normes et les processus dirigés par les États-Unis.

Il convient de souligner que la région du Caucase du Sud par exemple revêt une importance stratégique pour l'Iran, la Russie et la Chine en raison de ses ressources énergétiques, de sa position géopolitique, de ses routes de transport, de ses préoccupations en matière de sécurité et de ses liens culturels. Tous ces pays ont poursuivi diverses stratégies économiques et politiques pour faire avancer leurs intérêts dans la région. La Russie et l'Iran sont particulièrement préoccupés par l'importance croissante du rôle de la Turquie dans la région à la suite de la guerre de 2020 au Karabakh. La Turquie, aussi importante qu'elle soit pour Moscou et Téhéran en tant que partenaire, est toujours considérée comme un allié des États-Unis dans la région et comme un État membre de l'OTAN, disposant de l'une des forces armées les plus puissantes de cette alliance et représentant un défi sérieux pour la Russie et l'Iran.

Au vu de ce tableau mondial, il est nécessaire de réaliser que la région du Caucase du Sud revêt une importance stratégique pour l'Iran, la Russie et la Chine. Ces pays ont des intérêts économiques et politiques communs face aux États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas d'alliance formelle entre la Russie, l'Iran et la Chine, il est possible qu'une alliance informelle se forme pour contrer l'influence américaine. La Chine, en particulier, a une politique de ne pas rejoindre d'alliances formelles, ce qui signifie qu'une alliance informelle lui convient si elle peut en retirer des avantages mutuels avec n'importe quel État. De plus, la Chine cherche à se positionner non seulement en tant qu'économie mondiale, mais aussi en tant qu'acteur politique mondial. À cet égard, la Chine pourrait être intéressée par ce type d'alliance avec la Russie et l'Iran pour contrebalancer l'Occident. De leur côté, la Russie et l'Iran ont besoin de la Chine en tant qu'économie mondiale, compte tenu des sanctions occidentales pesant sur leurs économies. Un partenariat solide dans le domaine économique pourrait conduire à un partenariat plus fort sur le plan politique. Ainsi, la perspective d'une telle unification informelle est devenue possible grâce à la croissance économique de la Chine et à la politique américaine visant à acculer la Russie et l'Iran dans un coin de toutes parts. En fin de compte, malgré toutes les contradictions, la Russie, la Chine et l'Iran sont unis par une même cible, les États-Unis, et leur influence au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans le Caucase du Sud.