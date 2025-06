Venturi Space dévoile une astromobile lunaire européenne

Venturi Space, le retour

On se souvient que le groupe Venturi Space avait fait sensation au début du SIAE il y a deux ans avec la présentation en grande pompe de la roue hyper-déformable destinée à équiper Flex (Flexible Logistics and Exploration). Cette astromobile lunaire est développée depuis fin 2019 à Monaco, en Suisse et désormais en France, avec son