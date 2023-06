Venturi Lab réinvente la roue (lunaire)

Objectif 2026

Il y a deux mois, Air & Cosmos avait présenté en détail l’imposant projet d’astromobile lunaire Flex (Flexible Logistics and Exploration), développée depuis fin 2019 par le groupe Venturi à Monaco, sa filiale suisse Venturi Lab, et son partenaire 100 % américain Venturi Astrolab.

L’objectif actuel est un alunissage mi-2026 à proximité du pôle sud de notre satellite naturel, après un lancement à l’aide du superlanceur Starship de SpaceX.

Le 19 juin, alors que s’ouvrait le 54e Salon du Bourget, Venturi Astrolab a présenté en exclusivité mondiale la roue qui équipera l’astromobile Flex : la roue Venturi, la première roue rigide de l’histoire équipant un véhicule d’exploration interplanétaire, à l’exception la jeep lunaire du programme Apollo dans les années soixante-dix.

C’est Venturi Lab, dans le canton de Fribourg en Suisse, qui l’a conçue, fabriquée et qui en a créé les matériaux.

« La prochaine étape, ce sera les batteries », a annoncé en conclusion de son discours Gildo Pallanca Pastor, fondateur du groupe Venturi, avant de dévoiler la roue en présence de ses équipes – il ne s’agissait pas d’une maquette, mais d’une version quasi-définitive.

Un concept unique

La roue Venturi, qui affiche un diamètre de 930 mm, doit être capable de supporter le poids de l’astromobile (qui pèse 500 kg à vide et atteint 2 tonnes en pleine charge, avec sa charge utile et deux astronautes à ses commandes), de franchir les obstacles qui jonchent le sol lunaire, d’absorber très facilement les chocs, et de faire preuve d’une grande robustesse.

Pour Antonio Delfino, directeur et cofondateur de Venturi Lab et membre du conseil consultatif de Venturi Astrolab, « ce qui caractérise véritablement la roue Venturi, c’est son hyperdéformabilité ».

Le résultat a été obtenu après deux ans et demi de développement, aboutissant à un système complexe de 192 câbles qui font office de rayons, une bande de roulement rendue flexible par l’invention d’un matériau, et une couronne extérieure équipée de ressorts.