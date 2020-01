VENTES AUX ENCHERES JUDICIAIRES XL AIRWAYS

Derniers épisodes de la liquidation judiciaire de cette entreprise crée dans les années 90, les ventes comprendront 6 volets.

Les trois premières seront dédiées aux pièces, consommables et à l’outillage aéronautique notamment pour les Airbus A330 et A320 et les Boeing 737 ainsi que de nombreuses pièces de moteurs Rolls-Royce.

La quatrième regroupera le matériel informatique et bureautique et la sixième le catering.

Ces ventes se tiendront à Roissy les 21, 22, 23, 24 et 28 janvier.

Une vente un peu particulière se tiendra le 27 janvier à l’Union des fabricants. Elle sera consacrée aux marques et noms de domaine de la société XL AIRWAYS. Un seul lot constituera cette vente qui comprendra les 19 marques françaises et étrangères et noms de domaines ayant trait au transport aérien (XL AIRWAYS, XL AIR, XLAirways.com…), les marques françaises et étrangères et noms de domaines concernantles agences de voyage (XL club, XL HOLIDAYS, XL VACANCES...) et les 12 marques française et étrangers et noms de domaines pouvant intéresser différents acheteurs tel que XL France, XL.com, XL Cloud, vote XL. L’estimation de l’ensemble est évaluée à 600 000 à 1 million d’euros.

Depuis quelques années les ventes de marques et noms de domaines se developpent dans les ventes aux enchères judiciaires citons pour exemple celle du portefeuille de marques de VOGICA dont les enchères ont atteint un montant de 740.000€ et celle des marques «Jean Caby » vendues pour 800.000 €. Pour l’acquéreur de marques vendues aux enchères, l’intérêt est de disposer immédiatement de droits de propriété industrielle validés juridiquement, anciens, et de bénéficier d’une notoriété acquise auprès d’une partie du marché visé.

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Lundi 20 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h

10 rue de la Pomme Bleue BAT 7610 – 95700 ROISSY-EN-France

VENTES AUX ENCHERES JUDICIAIRES :

PIECES AREONAUTIQUES ET CONSOMMABLES

Mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h

10 rue de la Pomme Bleue BAT 7610 – 95700 ROISSY-EN-FRANCE

OUTILLAGE AERONAUTIQUE ET DIVERS

Jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 12h 17h

10 rue de la Pomme Bleue BAT 7610 – 95700 ROISSY-EN-FRANCE

ORDINATEURS et MOBILIERS DE BUREAU

Vendredi 24 janvier 2020 de 9h à 12h

10 rue de la Pomme Bleue BAT 7610 – 95700 ROISSY-EN-FRANCE

MARQUES ET NOMS DE DOMAINE

Lundi 27 janvier 2020 à 14h30

UNION DES FABRICANTS : 16 rue de la Faisanderie – 75116 Paris

CATERING

Mardi 28 janvier à 9h

2 rue du Meunier - Batiment ESI - 95700 ROISSY-EN-FRANCE

L’ensemble des lots est visible sur le site : www.interencheres.com

Les frais de ventes seront de 14,4 % TTC

