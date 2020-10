Usine 4.0 et sous-traitance aéro, force aérienne stratégique chinoise, dans Air et Cosmos 2706 du 16 octobre 2020

"Dans la plus grande discrétion, Pékin serait en train de se doter, en plus de ses capacités navales et terrestres, d’une force aérienne stratégique constituée de bombardiers lourds à très long rayon d’action." 16 octobre 2020.

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2706 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag. Au sommaire d'Air&Cosmos 2706 du 16 octobre 2020 DEFENSE Prospective : les nouvelles forces aériennes stratégiques chinoises

Interview de Linden Blue, PDG de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT Des Dauphin N3 en location pour dix ans pour la Marine DOSSIER USINE 4.0 Augmenter l’intelligence des usines

Transformation numérique : Siemens Digital Industries Software élargit sa palette

TRANSPORT AÉRIEN Transavia : le fer de lance d’Air France

Tribune libre : aviation durable, le long combat contre les dogmes et l’irréalisme ESPACE Tableau de bord mensuel des lancements orbitaux, septembre 2020 : une rentrée chargée

Essai du premier étage de Firefly Alpha

