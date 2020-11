USAire Student Awards : Jean-Baptiste Djebbari annonce le sujet pour 2021

Quelle aviation dans le monde de demain ?

Sera la thématique du prochain USAire Student Awards pour l'année 2021. Un sujet annoncé par Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, à l'occasion du Paris Air Forum qui a démarré ce vendredi 20 novembre et se poursuivra jusqu'au mercredi 25 novembre. Fondée en 1959, l'USAire regroupe plus de 300 représentants d'entreprise des industries américaines et européennes, régulièrement invités à Paris ou à Toulouse à venir écouter des intervenants de très grande qualité lors de déjeuners. Lancés à l'initiative de Michel Dubarry, président Europe, Afrique et Moyen-Orient du Groupe Rolls-Royce, les USAire Student Awards visent à dynamiser les relations entre les entreprises et les étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'universités, voire même de commerce. Sans oublier des écoles plus généralistes comme Sciences-Po, dont deux élèves avaient d'ailleurs été distingués en 2019.

Faire phosphorer les jeunes talents

L'objectif des « Student Awards » est d'identifier les jeunes talents en les faisant « phosphorer » sur des sujets prospectifs. Celui retenu en 2020 : "La transition énergétique du secteur aérien". Un choix de thématique que le jury de l'USAire avait déjà fait sien dès 2015 puisque cette année là, les jeunes talents candidats aux « Student Awards » avaient planché sur « La question environnementale dans le modèle économique de l'industrie aéronautique et de défense ». Les candidats remettent « une première copie », le sommaire de leur future réflexion, rappelle Pascal Parant, vice-président marketing d'AAR Corp. Et qui a succédé à Michel Dubarry, à la tête de l'USAire. Sont ensuite retenus les 15 meilleurs projets avec cette fois, pour les étudiants sélectionnés, la redoutable tâche d'entrer « dans le vif du sujet » sur dix pages. Et c'est le même jury, dont les membres sont issus de l'industrie et du transport aérien, qui fait la sélection finale des lauréats.