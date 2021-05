US Air Force : Réduction du parc et départ du F-22

Nouvelle conception de la puissance aérienne

Le 12 mai 2021, le Chef d’Etat Major de l’US Air Force, le Général Charles Q. Brown Jr à déclaré que l’US Air Force allait profondément se transformer à l’horizon 2030 pour préparer l’arrivée du NGAD et sécuriser pour les forces américaines la domination aérienne. Dans le détail, l’USAF prévoit de passer sa flotte d’appareils de combat à un format 4 + 1 contre 7 plateformes à l’heure actuelle. La future flotte de chasseurs comprendra donc les F-35A, F-15EX, F-16V Block 70/72 et le NGAD. Le +1 correspond à l’A10 qui devrait recevoir une ultime modernisation « re-winning » pour tenir au-delà de 2030. Le soutien permanent des Marines et de l’US Army et l’absence de remplaçant a joué en faveur du Thunderbold qui compte de nombreux détracteurs au sein de l’US Air Force. Seront donc mis progressivement à la retraite les F-15 C/D/E, F-16 C/D mais surtout le F-22A Raptor.

Le Raptor s’en va

Plusieurs raisons objectives expliquent la sortie du Raptor vers 2030. Premièrement, il devra céder sa place au NGAD et donc fournir un reliquat de budget à son successeur. Deuxièmement, la flotte s’avère très limitée (187 appareils construits), l’entretien coûteux et certains sous-traitants sont en voie de disparition. Enfin dans un document de planification, l’Etat-Major a estimé qu’il ne sera plus compétitif d’ici deux décennies face aux appareils tels que le J-20 ou le Su-57 et aux nouveaux radars de contre furtivité, et qu’une modernisation ne pourrait remédier à ce problème. Les anciens F-16 seront eux mis à la retraite et les plus récents qui disposent toujours d’un bon potentiel seront modernisés vers un ultime standard de type Block 70/72. Mais le F-35A qui est désormais l’une des pierres angulaires de l’USAF remplacera définitivement le Fighting Falcon au plus tard au début de la décennie 2030.

NGAD

Cette feuille de route, si elle n’est pas définitive, va permettre de sélectionner et d’orienter les budgets nécessaires pour les périodes 2022-2023. Questionné à ce sujet, le Général Brown a déclaré qu’une dernière modernisation des Raptor était improbable sauf en cas d’urgence opérationnelle. En effet, l’US Air Force prépare activement l'arrivée du NGAD qu’elle espère voir dès 2031-2032. Affichant des débuts prometteurs mais toujours secrets, ce système de systèmes optionnellement piloté et d'un rayon opérationnel record devrait reprendre par le haut les missions de supériorité aérienne.