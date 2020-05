Unity dans le ciel du Nouveau-Mexique

Largué à 15 km d’altitude

Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, Virgin Galactic a réalisé le 1er mai le premier vol libre de son deuxième avion-fusée SpaceShipTwo (VSS Unity) au-dessus du spatioport Spaceport America, au Nouveau-Mexique, où est désormais basée la société (les précédents essais avaient été menés au-dessus du désert de Mojave, en Californie). L’engin a été largué à 15 km d’altitude par son avion porteur WhiteKnightTwo (VMS Eve), atteignant la vitesse de Mach 0,7 dans sa descente en spirale. Les pilotes David Mackay et Frederick Sturckow étaient aux commandes de VSS Unity.

603 réservations enregistrées

Un pas de plus vers les premiers vols touristiques, attendus depuis de longues années ? En attendant, Virgin Galactic déclare avoir enregistré plus de 600 réservations à ce jour, pour des billets compris entre 200 000 et 250 000 dollars par personne.

Cependant, la société de Richard Branson, désormais cotée en bourse, affiche au premier trimestre 2020 une nouvelle perte nette, d’un montant de 60 M$.