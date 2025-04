United investit dans la nouvelle génération d'avions à fuselage intégré de JetZero

100 plus 100 options

Le vieux rêve de l'aile volante est d'actualité, sous une forme légèrement évoluée. United a annoncé le 24 avril 2025 un investissement dans la jeune pousse JetZero, spécialisée dans les avions à fuselage intégré (BWB ou Blended Wing Body). La société crée un concept d'avion qui a le potentiel de réduire la consommation de carburant et d'améliorer considérablement l'expérience des passagers. L'investissement comprend une possibilité de commander jusqu'à 100 avions et une option pour 100 avions supplémentaires. L'accord d'achat conditionnel est basé sur la réalisation par JetZero d'étapes de développement, y compris le vol d'un démonstrateur grandeur nature en 2027, ainsi que sur d'autres conditions, notamment que l'avion réponde aux exigences de United en matière de sécurité, d'activité et d'exploitation.

Réduire la consommation de 50 %

La conception innovante de JetZero réduit la traînée et produit une portance sur toute l'envergure des ailes, ce qui pourrait permettre de réduire de 50 % la consommation de carburant par passager-mille nautique par rapport à un avion de taille similaire. Cette technologie pourrait aider United à réduire ses émissions de carbone tout en diminuant le coût de ses opérations. En 2023, l'armée de l'air américaine a annoncé la signature d'un contrat de 235 millions de dollars avec JetZero afin d'accélérer le développement du démonstrateur à grande échelle de JetZero. L'avion JetZero Z4 est conçu pour accueillir 250 passagers et voler avec du carburant aviation conventionnel, avec des systèmes de propulsion capables d'utiliser des mélanges de carburants aviation durables.

Une plus grande cabine

« En cas de succès, JetZero a le potentiel de faire évoluer notre activité principale en développant des avions avec une cabine plus grande et plus confortable pour nos clients, tout en augmentant l'efficacité énergétique de notre réseau », a déclaré Andrew Chang, directeur de United Airlines Ventures (UAV). « UAV a été créée pour soutenir nos efforts visant à trouver des entreprises innovantes susceptibles d'améliorer l'expérience de voyage des clients et d'aider la compagnie aérienne à réduire son empreinte carbone, et nous pensons que JetZero reflète cette philosophie », ajoute Andrew Chang.

"Une technologie nouvelle et innovante"

« L'investissement de United dans notre entreprise montre que l'industrie est convaincue qu'une technologie nouvelle et innovante est nécessaire pour atteindre l'efficacité et les économies qui seront requises pour répondre à la croissance continue de la demande de transport aérien dans le monde entier », a déclaré Tom O'Leary, PDG et cofondateur de JetZero. « JetZero se concentre sur une technologie clé - la cellule - qui nous permet d'éliminer tous les obstacles à la croissance. Ce programme est le seul en cours de développement aujourd'hui qui promet l'efficacité et une expérience client de haut niveau ».

Une intégration pensée facile dans les infrastructures aéroportuaires

La forme de l'avion et la façon dont JetZero prévoit de mettre l'avion en service répondent aux problèmes de l'industrie, selon le constructeur. La conception de l'avion contribue à une exploitation plus efficace grâce à sa forme et à l'altitude plus élevée à laquelle il volera. Par exemple, un vol entre New York/Newark et Palma de Majorque, en Espagne, consommerait jusqu'à 45 % de carburant en moins par rapport aux avions à deux rangées de sièges qui assurent aujourd'hui cette liaison. L'avion devrait également s'intégrer facilement dans l'infrastructure aéroportuaire actuelle, sans nécessiter de nouveaux aménagements pour les passerelles, les pistes ou les voies de circulation.

L'expérience passager au niveau supérieur

La conception de l'avion pourrait également permettre d'améliorer l'expérience des passagers, notamment grâce à des options de sièges flexibles, à des sièges plus grands dans toutes les classes et à des compartiments de rangement supérieurs dédiés à chaque siège. En outre, la conception rationalise le processus d'embarquement grâce à une porte d'embarquement principale plus large que celle d'un avion de taille comparable, ce qui permet de multiplier les allées et les baies de la cabine pour une distribution plus efficace des passagers. Il peut également améliorer l'accessibilité en proposant des allées plus larges et des toilettes accessibles aux personnes handicapées, créant ainsi un environnement de voyage confortable pour tous les passagers et le personnel de bord.

Côté US Air Force, fret et tanker

L'accord de JetZero avec l'armée de l'air américaine vise à faire progresser la technologie et les capacités des cellules d'avion, à présenter son potentiel et à offrir au ministère de la défense et à l'industrie commerciale davantage d'options pour réduire la consommation de carburant et les émissions. Plusieurs configurations d'avions militaires peuvent être réalisées avec cette conception, notamment des variantes de transport aérien et de ravitaillement en carburant, qui représentent collectivement environ 60 % de la consommation annuelle totale de carburéacteur de l'armée de l'air.