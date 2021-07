United Airlines prête à soutenir le futur avion régional à propulsion électrique ES-19

Après Alaska Airlines, United Airlines

Après la décision d'Alaska Airlines de s'engager sur un projet avion régional STOL à propulsion électrique développé par Airflow c'est au tour de United Airlines de s'intéresser à un projet plus ambitieux porté par le suédois Heart Aerospace qui vise à proposer un avion de 19 places propulsé par quatre hélices quatre hélices entraînées par des moteurs électriques. Baptisé ES-19, le futur appareil vise les 400 km de distance franchissable. United Airlines a décidé d'investir dans le projet via sa structure d'investissements dans les start-ups, United Airlines Ventures (UAV)

Breakthrough Energy Ventures dans la boucle

United Airlines s'est associée au fonds d'investissements Breakthrough Energy Ventures qui gère 2 Md$ de capitaux à injecter dans les technologies pouvant réduire l'empreinte carbone. Lancé par Bill Gates en 2015, le fonds réuni d'autres investisseurs crédibles comme Jeff Bezos, Jack Ma, George Soros ou encore Mark Zuckerberg, pour ne citer qu'eux.

Engagement sur 100 exemplaires de l'ES-19

La démarche inclut l'un des partenaires régionaux de United Airlines, Mesa Airlines qui exploitera les appareils pour le compte de la première. L'engagement porte sur 100 exemplaires de l'ES-19. De quoi stimuler les équipes de Heart Aerospace. Pour United Airlines, la capacité et les performances affichées de l'ES-19 permettent d'envisager une exploitation sur plus de 100 lignes régionales au départ de ses différents hubs, comme entre Chicago et Purdue University Airport ou encore entre San Francisco et Modesto City County Airport. United Airlines est la deuxième compagnie aérienne à s'engager. Finnair avait été la première avec une lettre d'engagement sur 20 exemplaires en mars dernier.