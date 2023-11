United Airlines mise sur un fort rebond de trafic

Avec un total de près 800 avions devant arriver dans sa flotte d'ici dix ans, la compagnie United Airlines est engagée dans un renouvellement massif de sa flotte globale, comme cela a rarement été le cas pour une seule compagnie aérienne.

Trois fortes annonces en deux ans

Ces annonces de commandes se sont faites en trois temps et ont commencé en 2021, alors même que le transport aérien mondial n'était pas encore sorti totalement de la crise liée à la pandémie de la Covid-19. Dans le cadre de son plan de développement « United Next », la compagnie américaine a d'abord annoncé, le 29 juin 2021, une première méga-commande de 270 appareils monocouloirs, soit la plus importante de l'histoire de la compagnie américaine. Cette commande comprenait initialement 70 Airbus A321neo et 200 Boeing 737 MAX (50 Boeing 737 MAX 8 et 150 737 MAX 10). La deuxième grande commande d'avions est intervenue le 13 décembre 2022. À cette date, United Airlines a officialisé une nouvelle commande ferme de 100 Boeing 787 Dreamliners, avec des droits d'option pour 100 exemplaires supplémentaires. À cette date, les nouveaux Boeing long-courriers étaient censés être livrés entre 2024 et 2032, avec une souplesse de choix entre les versions -8, -9 ou -10 pour laisser plus de flexibilité à United Airlines en fonction des routes exploitées. Au même moment, la compagnie américaine a exercé des droits d'option pour une commande de 44 Boeing 737 MAX livrables entre 2024 et 2026 et placé une commande ferme supplémentaire de 56 appareils mono-couloirs de Boeing, pour une livraison initialement prévue entre 2027 et 2028. La troisième grande commande est intervenue tout récemment, le 3 octobre 2023. À cette date, United Airlines a annoncé la commande ferme de 110 appareils supplémentaires par rapport aux commandes fermes annoncées précédemment. United a ainsi converti des droits d'option pour 50 Boeing 787-9, livrables entre 2028 et 2031 et 60 Airbus A321neo pour une livraison prévue entre 2028 et 2030. Au total, United Airlines a donc près de 800 avions en commande pour des livraisons s'étalant en théorie jusqu'en 2032. Même si la tension actuelle sur les chaînes de production, aussi bien chez Airbus que chez Boeing, pourraient occasionner un petit décalage dans le temps des arrivées en flotte, le plan de renouvellement initié par United Airlines est considérable. Au total, la compagnie américaine attend donc un total de 180 Airbus A321neo, dont 50 Airbus A321neo XLR, 370 Boeing 737 MAX et 150 Boeing 787 Dreamliner, soit 700 appareils en commande ferme, auxquels il faut rajouter des options pour 40 Airbus A321neo et 50 Boeing 787 supplémentaires, ce qui monte le total à 790 appareils.

Un programme été 2024 d'une ampleur inédite

Cette très forte augmentation de flotte, parallèlement au remplacement des Boeings 767 et 777 du parc total de United Airlines (avec une finalisation de la sortie des Boeing 767 prévue en 2030),s'accompagne d'un important renforcement du programme de vols de la compagnie américaine sur les axes les plus contributifs.

Pour son programme d'été 2024, United Airlines prévoit déjà le plus important réseau transatlantique de son histoire. « Plus spécifiquement, notre programme de vols entre la France et les États-Unis présentera des capacités en augmentation de 30 % par rapport à 2019, donc la période pré-crise », explique Grégoire Dutoit, directeur commercial France de United Airlines. Au départ et vers Paris CDG, la compagnie proposera ainsi six vols quotidiens :deux vols quotidiens vers et au départ de l'aéroport de New York/Newark, deux vols quotidiens vers et au départ de l'aéroport de Washington Dulles, un vol quotidien vers et au départ de l'aéroport de Chicago O'Hare, et un vol quotidien vers et au départ de San Francisco. A noter que le deuxième vol quotidien opéré vers Washington décollera à 17 h de Paris CDG et sera donc le dernier vol de tous ceux opérés par une compagnie américaine vers une destination US. A noter que, à côté de vols au départ de Paris, United relancera son vol quotidien saisonnier Nice-New York qui sera opéré du 30 mars 2024 au 28 octobre 2024. Ainsi, le début de son exploitation se fera un mois plus tôt qu'à l'été 2023 et la fin de son exploitation interviendra un mois plus tard qu'à l'automne 2023. Enfin, toujours accessible aux passagers français, United opérera aussi cet été deux vols quotidiens au départ et vers Genève, vers NewYork/Newark et Washington.Au départ de Paris, les vols vers New York seront opérés en Boeing 777-200 ou en Boeing 767-300, de même que les vols vers Washington. La liaison vers San Francisco sera opérée en Boeing 777-200 et le vol quotidien vers et au départ de Chicago sera opéré en Boeing 787-10 Dreamliner. Le vol saisonnier Nice-NewYork sera opéré en Boeing 767-300, de même que les deux vols opérés au départ de Genève.

Plus globalement, United Airlines proposera entre les États-Unis et l'Europe des vols transatlantiques, sans escale, vers 38 destinations européennes avec, notamment, le premier et unique vol sans escale entre New-York/Newark et Faro (Portugal), ainsi que des nouveaux vols vers Reykjavik (Islande) (relancés pour la première fois depuis l'été 2022), Bruxelles (Belgique) avec deux vols quotidiens, Rome (Italie) (deux vols quotidiens) et Malaga (Espagne) (jusqu'à un vol quotidien).La compagnie aérienne relance également neuf de ses liaisons saisonnières vers le Portugal (Lisbonne, Porto et Ponta Delgada aux Açores), l'Italie, la France et l'Espagne jusqu'à deux mois en avance,ce qui montre qu'UnitedAirlines entend maximiser ses remplissages sur des liaisons très fréquentées et contributives.

À côté des liaisons transatlantiques, les capacités du réseau de United Airlines dans le Pacifique augmenteront de plus de 30 % avec des vols sans escale vers quinze destinations, y compris les nouvelles liaisons opérées entre San Francisco et Manille (Philippines) et Beijing (Chine). La compagnie aérienne américaine augmentera également son programme de vols en Amérique Latine et les Caraïbes de 10 % l'été prochain, en prolongeant certaines de ses liaisons les plus récentes et les plus populaires pendant la saison estivale. Elle proposera notamment de nouvelles liaisons entre Denver et San Juan (Porto Rico), Denver et Montego Bay (Jamaïque), NewYork/Newark et la Barbade et New YorkNewark vers Curaçao (Antilles néerlandaises).

Des applications d'optimisation des trafics

À noter enfin que United Airlines a développé des applications spécifiques dédiées aux familles qui permettent notamment aux enfants de moins de douze ans de changer leur attribution de siège sans supplément pour qu'ils voyagent à proximité d'un adulte ou de leur famille, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. La compagnie a aussi développé une application baptisée « ConnectionSaver » qui permet de « retenir » certains avions quand les passagers ont des temps de correspondance un peu trop serrés. L'application a été lancée dès 2019, mais n'est pas disponible au départ de tous les hubs américains de United Airlines. Elle est, pour l'instant, accessible à Denver et à Chicago et a, d'ores et déjà, permis de « sauver » 14 400 correspondances de passagers.

A Chicago, Jean-Baptiste Heguy