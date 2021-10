United Airlines lancera une nouvelle liaison saisonnière Nice-New York en avril 2022

Avec les fortes perturbations qui subsistent encore sur les réseaux en correspondance suite aux bouleversements de la crise du Covid-19, les vols point à point peuvent se révéler comme de nouveaux leviers de croissance. C'est ainsi que la compagnie United Airlines vient d'annoncer qu'elle allait ouvrir à compter du 30 avril 2022 (sous réserve d'approbation gouvernementale) une nouvelle liaison saisonnière au départ de Nice vers New York/Newark. Opérée en Boeing 767-300 premium équipé d'une cabine de classe affaires United Polaris d'une capacité plus importante, cette nouvelle liaison sans escale sera la cinquième de la compagnie américaine au départ de la France, avec les liaisons au départ de Paris CDG vers New York/Newark, Washington-Dulles, Chicago et San Francisco, dont la reprise de vols est prévue pour cet hiver.

Plus d'accès au couloir pour les classes affaires

Le Boeing 767-300 sera équipé de 16 sièges affaires United Polaris supplémentaires, ce qui représente une augmentation de plus de 50% du nombre de sièges bénéficiant d'un accès direct au couloir, portant le nombre total de sièges de classe affaires à 46. L'avion propose également 22 sièges en United Premium plus (classe premium economy), 47 sièges en Economy Plus et 52 sièges de classe économique.

Redéploiement important

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan d'expansion transatlantique, annoncé aujourd'hui, avec 10 nouvelles liaisons et cinq nouvelles destinations : Amman (Jordanie) vers Washington-Dulles, Bergen (Norvège), Les Açores (Portugal), Majorque (Baléares) et Tenerife (Canaries) vers New York/Newark qui seront ouvertes au printemps 2022. Par ailleurs, United va ajouter des fréquences vers cinq destinations européennes : Berlin (au départ de Washington-Dulles), Dublin (au départ de New York/Newark), Milan (au départ de Chicago), Munich (au départ de Denver) et Rome (au départ de New York/Newark). United va aussi relancer sept lignes qui avaient été suspendues en raison de la pandémie, au départ de Bangalore, Francfort, Tokyo-Haneda, Nice et Zurich. Ces réouvertures de vols sont soumises à l'approbation du gouvernement. Pour rappel, la ligne Nice-New York avait été initialement annoncée en août 2019 pour un lancement à partir du 3 mai 2020. Ce lancement n'avait pas eu lieu en raison de la survenance de la crise du Covid-19, mais elle était dans les programmes de vol et United la considère donc comme une ligne suspendue.