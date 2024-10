United Airlines lancera une ligne saisonnière Nice-Washington en 2025

United Airlines a annoncé récemment le lancement d’une nouvelle liaison saisonnière directe entre l'Aéroport Nice Côte d'Azur et son hub de Washington D.C., à raison de quatre vols hebdomadaires à partir du 25 mai 2025 (sous réserve d'approbation gouvernementale). Avec cette nouvelle route, United augmentera de plus de 25% son offre de sièges entre Nice et les États-Unis pour l'été 2025. Ce nouveau service s'ajoute à la liaison saisonnière existante entre Nice et New York/Newark, ainsi qu'aux vols quotidiens opérés toute l'année entre Paris-Charles de Gaulle 1 et ses hubs de New York/Newark, Washington/Dulles et Chicago O'Hare, et à la liaison assurée quasiment toute l’année entre Paris-Charles de Gaulle 1 et San Francisco.

Un développement historique pour le programme estival 2025 de United Airlines



Cette nouvelle liaison fait partie de la plus grande expansion internationale de l'histoire de United, qui ajoutera 11 nouveaux vols et 8 nouvelles destinations* pour ses passagers l'été prochain. À partir de mai 2025, United lancera cinq nouveaux vols depuis son hub de Newark/New York vers des destinations qui ne sont desservies par aucune autre compagnie américaine, et notamment Nuuk (Groenland), Palerme (Italie), Bilbao (Espagne), l'île de Madère et Faro (Portugal). La compagnie ajoutera également trois nouvelles liaisons au départ de Washington D.C./Dulles, dont son premier vol vers Dakar (Sénégal), opéré toute l'année, et de nouveaux vols saisonniers vers Venise (Italie). United ajoutera aussi de nouveaux vols au départ de Tokyo-Narita vers Kaohsiung, Oulan-Bator (Mongolie), et Koror (Palaos) - des destinations qu'aucune autre compagnie américaine ne dessert. Ces nouveaux vols bénéficieront de correspondances faciles avec les liaisons trans-pacifiques de United opérées de Tokyo-Narita vers cinq hubs aux États-Unis continentaux.