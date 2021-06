United Airlines donne un coup de pouce à Boom Supersonic

United Airlines veut 15 supersonique Overture de 55 places

La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors que la défaillance Aerion Supersonic jette une ombre sur les projets d'avions supersoniques civils américains, United Airlines vient donner un coup de main à un projet beaucoup plus ambitieux que le jet d'affaires AS2 et porté par Boom Supersonic, l'avion de transport de 55 places Overture. La compagnie aérienne s'est engagée sur 15 exemplaires et pris des options sur 35 autres. United Airlines indique "une entrée en service commercial d'ici 2029 après un premier vol d'essai en 2026". La sortie d'usine du premier appareil d'essai se déroulerait en 2025. L'objectif est de faire voler l'Overture avec du carburant composé à 100% de carburants durables.

Londres/New York en 3h30 min

United Airlines annonce une vitesse de Mach 1,7 et un temps de vol entre New York et Londres de 3h30 min. Il faut ajouter une demie heure pour Francfort. Le trajet entre San Francisco et Tokyo serait de six heures. Histoire de donner du sérieux à sa démarche, la compagnie aérienne souligne que Boom Supersonic est portée par des fonds d'investissements comme Bessemer Venture Partners, Prime Movers Lab, Emerson Collective and American Express Ventures.

En attendant le vol du XB-1

En attendant, le premier grand test sera le premier vol du démonstrateur qui doit se dérouler cette année. Baptisé XB-1, le démonstrateur a fait son roll-out le 7 octobre 2020.