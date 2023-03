United Airlines : deux Boeing 737 entrent en collision

2023-03-06: United AL Boeing 737MAX-8 op on flight #UA515 to New York-EWR pushed back from Gate B29 at Boston-Logan Intl (KBOS), MA when its right winglet hit the left stabilizer of neighboring United B739 (N36444) resulting in minor damage.https://t.co/sSSl7uQA1N pic.twitter.com/VBPYpRqQy2