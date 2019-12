Union européenne : 13 nouveaux projets de coopération

Un troisième ensemble de projets devant être menés dans le cadre de la CSP (coopération structurée permanente) a été adopté en novembre par le conseil européen. Ce sont donc désormais 47 projets qui sont conduits dans ce cadre, tous visant à consolider la coopération européenne en matière de défense. Le champ d'application de ces nouveaux programmes se concentre sur le développement de capacités aériennes, maritimes et spatiales et intègre un volet important pour ce qui touche à la formation des opérationnels. « Cinq de ces nouveaux projets se concentrer sur l'entraînement, couvrant des sujets tel que le cyber, les plongeurs, les opérations tactiques, le médical ou encore la défense face aux menaces NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) », rapporte le conseil européen. Le projet Twister de MBDA a également été approuvé par le Conseil européen.

La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'est félicitée de cette annonce et a déclaré à cette occasion : « lorsque les Européens unissent leurs forces, notre impact est plus fort que ce que l'on imagine ». L'ambition avec la CSP est de créer des synergies entre les industriels et de mutualiser les compétences afin de développer de nouvelles capacités pour les forces armées, tout en partageant les investissements liés à de tels programmes.

En effet, la conduite de programmes représente aujourd'hui un poids financier considérable, difficile à porter pour un seul industriel. La conduite de projets en coopération représente un intérêt certain, à la fois pour les entreprises de la défense mais également pour les armées, permettant ainsi de renforcer leur interopérabilité.





