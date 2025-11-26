Une vidéo confirme que la toute dernière version antimissile PAC-3 MSE du Patriot est en Ukraine

Un nouveau Patriot en Ukraine Le 25 novembre, une vidéo du tir d'un système antiaérien Patriot ukrainien était publiée en sources ouvertes(ci-dessous). Si les vidéos de Patriot en Ukraine se comptent sur les doigts de la main, cette vidéo spécifique donne aussi une information encore plus précieuse : elle filme le tir par les Forces armées ukrainiennes de la version antimissile la plus avancée du Patriot, le Patriot PAC-3 MSE.

🇺🇦🇷🇺



Un système MIM-104 Patriot de l’Armée de l’air ukrainienne a été filmé en pleine action, engageant une cible russe.



Vidéo asez rare ! pic.twitter.com/OvZxI35DFG — Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) November 26, 2025

Antimissile balistique Concrètement, le missile intercepteur tiré ne va pas exploser à côté de sa cible mais bel et bien entrer en collision avec celle-ci. Cette méthode, dite hit-to-kill (littéralement toucher-pour-tuer), permet d'assurer la destruction du missile. Une explosion pourrait seulement endommager ce dernier alors qu'une collision avec un intercepteur va déjà sérieusement l'endommager voire bien souvent, le détruire mais aussi lui faire perdre sa trajectoire. Ainsi, dans le cas peu probable où le missile serait 'uniquement' sérieusement endommagé, ce dernier va se désintégrer de lui-même. Cette hypothèse était envisageable sous la version précédente, le PAC-3 CRI, mais le PAC-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) utilise un intercepteur bien plus puissant. En dehors d'une portée améliorée, de meilleurs capteurs,... il emporte aussi une charge explosive. Ainsi, au moment de l'interception, la charge explose et permet de maximiser les dégâts sur la cible interceptée.

Représentation d'un missile PAC-3 MSE d'une batterie Patriot en vol. © Lockheed Martin Fermer

De précédentes images d'intercepteurs de Patriot PAC-3 CRI avaient déjà confirmé que l'Ukraine avait reçu des Patriot spécialisés dans l'interception de missiles balistiques. Des annonces ou rumeurs laissaient penser au déploiement de PAC-3 MSE en Ukraine mais sans aucune certitude. La vidéo de ce 25 novembre, couplée avec une image des restes d'un intercepteur PAC-3 MSE dans la capitale ukrainienne (ci-après) confirment donc définitivement la livraison à l'Ukraine de PAC-3 MSE et l'utilisation de ce système par les Forces armées ukrainiennes. À noter que l'image des restes de l'intercepteur PAC-3 MSE dans Kiev montre une partie importante du missile : les capsules de gaz. En fin de course, le missile intercepteur se guide seul vers la cible à abattre. Suite à la méthode hit-to-kill, il doit se diriger avec très grande précision et effectuer de très rapides changements de directions. Les gouvernes du missiles n'étant pas suffisantes, une ou plusieurs capsules de gaz situées tout autour du missile vont alors être déclenchées pour effectuer les changements nécessaires et assurer l'interception.

A spent PAC-3 MSE surface-to-air missile fragment from a MIM-104F Patriot Air Defense System that fell somewhere in Kyiv. pic.twitter.com/3bqfpsa9BC — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 14, 2025

Une histoire de PAC Le tout premier système antiaérien MIM-104 Patriot fut livré à l'US Army en décembre 1981 ! Or, ce système a évolué avec son temps en augmentant ses capacités d'interceptions sous trois grandes améliorations. La toute première prend la dénomination de Patriot Advanced Capability ou PAC-1. Elle permet une amélioration logicielle de différents systèmes et sort en 1988. Mais l'US Army souhaitait un nouveau missile intercepteur avec une capacité antimissile balistique. C'est ainsi que cette même année sortira le Patriot Advanced Capability 2 ou PAC-2. Cette amélioration donnera d'ailleurs son nom à l'intercepteur utilisé : le missile intercepteur PAC-2. Cette utilisation du même nom pour l'amélioration du système et du missile intercepteur va rester pour toutes autres variantes et sous-variantes du Patriot. Le missile PAC-2 est un missile antiaérien longue portée mais avec une capacité antimissile balistique. Enfin, en 1995, le premier Patriot Advanced Capability 3 ou PAC-3 est livré à l'US Army. Là encore, comme le PAC-2, certains véhicules de la batterie sont améliorés et un nouveau missile intercepteur est utilisé. Ce dernier est spécialement conçu pour intercepter des missiles balistiques (hit-to-kill) mais dispose aussi d'une capacité antiaérienne plus classique. Le PAC-2 verra aussi des améliorations continues et aujourd'hui, seuls les PAC-2 et PAC-3 sont opérationnels au sein des différents utilisateurs du MIM-104 Patriot. Cet article reprend en détail les différentes variantes et quelques déploiements en mission de combat du MIM-104, de l'opération Tempête du désert jusqu'à l'Ukraine.