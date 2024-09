Une procédure de nettoyage responsable de l'incendie moteur du Trent de Cathay Pacific

Une nouvelle consigne de navigabilité pour les Trent XWB

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a publié une nouvelle consigne de navigabilité pour les moteurs Rolls-Royce Trent XWB montés sur les Airbus A350.

Elle remplace la précédente de l'AESA, qui avait été publiée à la suite du grave incident survenu sur le vol CX383 de Cathay Pacific au départ de Hong Kong le 2 septembre. Il apparait qu'un processus de nettoyage spécifique disponible lors de la remise à neuf du moteur peut entraîner une dégradation du système d'approvisionnement en carburant du turboréacteur. La nouvelle consigne de navigabilité répond ainsi à cette évolution. L'A350-1000 a subi un incendie moteur en vol peu après le décollage. L'équivalent du BEA de Hong-Kong a publié son rapport préliminaire qui résume très précisément l'accident.

Un feu sur le moteur n°2

L’Airbus A350-1041, (Vol CX383, immatriculé B-LXI) ralliant l'aéroport international de Hong Kong (VHHH) à l'aéroport de Zurich (LSZH), Suisse, voyait l’appareil transporter 348 personnes, dont 332 passagers et 16 membres d'équipage (4 PNT). Avec une masse au décollage de 306 t, l'avion a décollé de la piste 07R de Hong-Kong à 00:24:10. Peu après le décollage, les trains d'atterrissage sont rentrés à 00:24:52 et à une vitesse de 191 kts), lorsque l'équipage dans le cockpit observe un avertissement « ENG FIRE » (incendie moteur) pour le moteur n°2.

MAYDAY puis PAN PAN

L'équipage a immédiatement exécuté les procédures ECAM 3 (Electronic Centralized Aircraft Monitor, système embarqué qui permet de surveiller et d'afficher des informations sur les moteurs et les systèmes de l'avion aux pilotes) l'arrêt du moteur n°2 et le déchargement d'une bouteille d'extincteur (agent 1). L'alerte incendie du moteur n°2 a été levée au bout de 59 secondes. L'équipage aux commandes a d'abord déclaré un MAYDAY (soit un appel de détresse), mais a ensuite rétrogradé l'état de l'avion à PAN PAN (soit un appel radio d'urgence utilisé pour indiquer une situation urgente qui ne met pas immédiatement la vie en danger). Pour respecter les limites de masse à l'atterrissage, le commandant de bord et copilote ont commencé à vidanger le carburant après s'être coordonnés avec le contrôle aérien de Hong-Kong. L'avion s'est ensuite posé sur la piste 07L à 01:40:29.

Une tresse de tuyau de carburant percée

Aucun membre d'équipage ou passager n'a été blessé. L'examen après vol du moteur n°2 effectué par l'AIAA (le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses de Hong-Kong) a révélé que la gaine en acier tressé du tuyau de carburant (tuyau de la tubulure de carburant secondaire) reliée à la buse de pulvérisation de carburant n°17 s'est rompue, rupture, attestée par un trou visible dans le tuyau. En outre, de la suie noire a été relevée sur la partie arrière du moteur, indiquant des signes d'incendie. Des traces de brûlures ont également été observées sous les deux capots des inverseurs de poussée

Un nettoyage spécifique à la base des causes de l'incendie

C'est donc un processus de nettoyage spécifique disponible lors de la remise à neuf du moteur qui est très vraisemblablement à l'origine de la dégradation du système d'approvisionnement en carburant du turboréacteur.