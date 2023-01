Une première exoplanète débusquée par le télescope spatial James Webb

D’une taille comparable à la Terre

Le télescope spatial James Webb de la Nasa, à l’aube de sa deuxième année de service depuis le point de Lagrange L2 (atteint le 24 janvier 2022), a confirmé l'existence d'une exoplanète rocheuse, LHS 475 b, située à 41 années-lumière, dans la constellation de l'Octant de l'hémisphère sud.

La planète, qui avait été détectée par le chasseur d’exoplanètes de la Nasa Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite – Satellite de recensement des exoplanètes en transit, lancé en avril 2018), présente un diamètre équivalent à celui de la Terre (à 99 %), et tourne autour de son étoile en seulement deux jours.

Seuls deux transits ont été nécessaires pour cette confirmation, tant sont précises les données du spectrographe proche infrarouge NIRSpec (Near-InfraRed Spectrograph) du télescope spatial.

La mission ne fait que commencer

L'équipe de recherche qui a confirmé la découverte est dirigée par Kevin Stevenson et Jacob Lustig-Yaeger, deux membres du Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins à Laurel, dans le Maryland.

« Ces premiers résultats d'observation d'une planète rocheuse de la taille de la Terre ouvrent la porte à de nombreuses possibilités futures d'étude des atmosphères des planètes rocheuses avec Webb, a déclaré Mark Clampin, directeur de la division Astrophysique de la Nasa. Webb nous rapproche de plus en plus d'une nouvelle compréhension des mondes semblables à la Terre en dehors de notre système solaire, et la mission ne fait que commencer. »