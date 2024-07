Une première dans les communications optiques signée Onera

Puissance 10

Le 5 juin dernier, la station Feelings (FEEder LINks Ground Station) du centre Fauga-Mauzac de l’Onera, près de Toulouse en Haute-Garonne, a permis d’établir une première mondiale dans les communications optiques : une liaison laser bidirectionnelle stable et pré-compensée par Optique Adaptative (OA) entre un télescope au sol de 60 cm sol et un satellite évoluant sur orbite géostationnaire, à plus de 38 000 km de distance.

Plus particulièrement, la liaison a été réalisée avec la charge utile du démonstrateur Teleo, développée par Airbus Defence and Space.

Elle avait été embarquée en mai 2023 à bord du satellite de télécommunications Badr 8, de l’opérateur Arabsat de la Ligue Arabe.

« L’antenne utilisée » au sol et ses moyens de correction de la turbulence atmosphérique ont permis de multiplier par 10 la puissance du signal délivrée au satellite.

Consolider les modèles de performances

L’Onera explique que cette première a été rendue possible grâce à ses travaux de développement de techniques d’optique adaptative et de lasers de puissance.

Et de préciser : « Cette réussite constitue le socle scientifique et technique de liaisons à très haut débit sécurisées qui seront établies dans les mois qui viennent. […] Il s’agit maintenant de consolider les modèles de performances dans des conditions environnementales exigeantes afin d’assurer à l’avenir un taux de disponibilité proche de 100% en ciel clair. Cette étape constitue un jalon essentiel pour interconnecter des équipements de communication sol et spatiaux avec des débits comparables à ceux actuellement disponibles dans les réseaux terrestres basés sur des liaisons par fibre optique. »