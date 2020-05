Une PME fière de travailler pour Ariane 6

Croissance annuelle d’environ 30 %

Avant le confirment, nous avons rencontré la société Watt & Well, et pu visiter son centre de recherche et développement à Massy, dans l’Essonne, accompagnés par Maël Guilbaud, directeur technique.

Créée en 2007au sein de l'incubateur de l'École Centrale Paris, Watt & Well a démarré son activité en proposant des services de conseil en électronique de puissance, puis a élargi ses capacités au prototypage et à la fabrication d'équipements électroniques, fonctionnant dans des environnements sévères.

La PME, qui compte aujourd’hui 43 salariés, affiche une croissance d’environ 30 % par an, grâce à une production pouvant atteindre jusqu’à 1 000 équipements par an.

Sous-traitant d’ArianeGroup

L’actualité – et la nouvelle grande fierté – de l’entreprise est la fourniture à ArianeGroup (maître d’œuvre et systémier d’Ariane 6) des contrôleurs d’entraînement des motopompes de l’étage supérieur du futur lanceur lourd européen.

« C’était assez osé de la part d’ArianeGroup de nous choisir comme équipementier de rang 1 à la suite de la petite étude sans prétention que nous avions faite en 2016 », s’enthousiasme encore Maël Guilbaud.

