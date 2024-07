Une oasis dans le désert martien

Une première sur Mars

« C’est une découverte passionnante dans notre recherche de la vie ancienne », s’est enthousiasmé sur le réseau X l’administrateur de la Nasa Bill Nelson

L’astromobile Curiosity de l’agence américaine, qui fêtera en août prochain les 12 ans de son arrivée sur la planète Mars, vient en effet de faire une découverte extraordinaire : en traversant le canal de Gediz Vallis (qui abrite des structures suggérant l'action d'une ancienne rivière), l’engin a découvert des roches constituées de cristaux jaunes, qui s’avèrent être… du soufre élémentaire pur.

« C'EST UNE PREMIÈRE SUR MARS ! », s’est exclamée sur X l’astrobiologiste franco-américaine Nathalie Cabrol, directrice du Carl Sagan Institute, premier centre mondial de recherche sur la vie dans l’Univers. « Curiosity a foncé sur un rocher et a trouvé des cristaux à l'intérieur ! C'est du soufre pur. Le soufre élémentaire est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant sur Mars. On ne sait pas encore grand-chose sur ces cristaux jaunes, mais l'équipe est déjà à l'œuvre pour le découvrir ! »

Curiosity, toujours vaillante

Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société Astronomique de France et géologue de formation, est également émerveillé. Il nous commente : « La découverte totalement fortuite de ces cristaux de soufre natif sur le chemin du rover Curiosity est très excitante. Même si ce n'est pas une grande surprise, car il est bien évident que la planète Mars – comme les autres planètes telluriques – possède des minerais métalliques et non métalliques, encore fallait-il pouvoir en découvrir quelques-uns. C'est donc une belle observation et les analyses sont en cours. Elles révéleront peut-être que ce soufre est d'origine volcanique ou bien d'origine sédimentaire. Quoiqu'il en soit et malgré son âge avancé, Curiosity démontre une fois encore sa capacité à contribuer à documenter la science martienne et à nous émerveiller ! »