Une nouvelle image du télescope Hubble pour ses 30 ans

Pouponnière d’étoiles

Baptisée « Récif cosmique », cette image inédite représente une magnifique pouponnière d'étoiles située le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre Voie lactée, située dans les constellations de la Dorade et de la Table, à quelques 163 000 années-lumière de la Terre.

Côte-à-côté apparaissent deux nébuleuses en émission voisines : au centre de l'image, de forme irrégulière et rouge, c’est NGC 2014 ; en bas à gauche, ronde et bleue, c’est NGC 2020.

Toutes deux ont été découvertes en 1826 par l'astronome australien James Dunlop (1793-1848).

Leurs formes sont sculptées par de puissants vents stellaires d'étoiles très chaudes nouvellement nées.

Les étoiles ici visibles sont au moins dix fois plus massives que notre Soleil, mais leur durée de vie bien plus courte, de seulement quelques millions d'années,

Un télescope miraculé

Déployé le 25 avril 1990 depuis les soutes de la navette américaine Discovery (mission STS-31), à 600 km d’altitude, le télescope spatial Hubble s’est d’abord avéré inopérant, suite à une aberration de sphéricité de son miroir principal (de 2,4 m de diamètre).

Heureusement, l’incroyable bévue a pu être corrigé trois ans et demi plus tard, lors de la première des missions de maintenance prévues pour assurer le maintien en fonctionnement du télescope et modifier ses instruments.

Celles-ci, au nombre de cinq, se sont déroulées entre décembre 1993 (mission STS-61) et mai 2009 (STS-125).

Un instrument prolifique

On considère que le télescope spatial Hubble a permis à ce jour 1,4 millions d'observations astronomiques, utilisées par les astronomes du monde entier.

Elles ont d’ores et déjà abouti à la rédaction de plus de 17 000 articles scientifiques, et devraient encore donner lieu à de nouvelles découvertes durant de nombreuses années.

Les images de Hubble ont véritablement révolutionné l'astronomie moderne, non seulement pour les astronomes mais également pour le grand public, fasciné par leur esthétique et leurs mystères.