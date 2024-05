Une nouveauté Sodern au salon 4S Symposium

Soutenu par le programme Pegase et France 2030

À l’occasion du salon dédié au marché des petits satellites 4S Symposium (Small Satellites Systems and Services), organisé par le CNES et l’Agence spatiale européenne du 27 au 31 mai à Palma de Majorque (Espagne), l’équipementier francilien Sodern, spécialiste mondial des viseurs d’étoiles qui fêtait ses 70 ans en juin 2022, lance une nouvelle offre disponible sur étagère : Auriga Gyro.

Il s’agit d’une solution hybride pour contrôler l’attitude des satellites qui, grâce au nouveau logiciel du viseur d’étoiles Auriga, permet de coupler ce dernier à un gyromètre, afin d’obtenir robustesse et information en continu à un prix compétitif.

Son développement a bénéficié du soutien du CNES dans le cadre du programme Pegase (Programme Générique pour l’Amélioration des Satcom et Equipements plateformes) et du soutien du Plan de Relance France 2030.

Au service de missions agiles

Pour mémoire, le viseur d’étoiles Auriga de Sodern est aujourd’hui devenu la référence sur le marché du New Space, avec plus de 1 200 têtes optiques sur orbite, qui ont cumulé plus de 27 millions d’heures de fonctionnement sans défaillance.

Auriga Gyro va se montrer utile dans l’équipement des satellites servant aux missions agiles comme l’observation de la Terre ou la surveillance de l’espace.

La solution pourra aussi équiper des lanceurs pour des missions longues.

Elle sera commercialisée à partir du mois de juillet.