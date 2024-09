Une modernisation de l'espace aérien européen pourrait permettre d'économiser 18 millions de tonnes de CO2 annuellement

En faisant appel à l'IA, la compagnie low cost EasyJet a mis en oeuvre une analyse et une étude qui visait à calculer l'impact de la gestion inefficace de l'espace aérien européen sur les émissions de CO2. L’objectif est de démontrer par des éléments tangibles pourquoi la réforme de modernisation tant attendue est particulièrement nécessaire afin de soutenir le secteur aérien dans sa démarche globale de décarbonation.

S’aidant de l'IA, la compagnie aérienne a suivi chacun de ses vols sur une période de 12 mois afin de comprendre l'impact de l'inefficacité de la gestion de l'espace aérien sur ses opérations et, par extension, sur les opérations des compagnies aériennes à travers l'Europe. Les résultats révèlent qu'en raison du régime actuel de l'espace aérien en Europe et du manque d’optimisation qui en découle, les inefficacités de l'espace aérien augmentent les émissions de CO2 de 10,62 %, soit l'équivalent de 663 710 tonnes de CO2. En appliquant son analyse à l'ensemble de l'aviation européenne, easyJet estime que la modernisation de l'espace aérien pourrait contribuer à éliminer 18 millions de tonnes de CO2 du ciel européen chaque année. Un chiffre évocateur qui révèle l'ampleur de cette opportunité, jusqu’ici ignorée, et qui pourrait constituer une voie importante pour créer une réduction immédiate et significative des émissions de carbone dans l'ensemble de l'aviation européenne.

Le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne et la Suisse les plus impactés

Alors que l'inefficacité de l'espace aérien est un problème dans toute l'Europe, c'est au Royaume-Uni que les opérations d'easyJet ont été les plus inefficaces - avec 7 des 10 routes les moins efficaces au départ de Londres Gatwick, le sud-est du Royaume-Uni étant une zone particulièrement problématique en raison de la forte demande et des contraintes de capacité. Le Royaume-Uni est compétent pour son espace aérien et son nouveau gouvernement s'est engagé à soutenir la modernisation de l'espace aérien dans son manifeste laissant une opportunité de changement. Le Royaume-Uni pourrait inverser la tendance et devenir un leader international dans la conduite de la réforme de l'espace aérien. Parmi les pays où le besoin d'amélioration est le plus important, on trouve le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne et la Suisse. Par exemple, les vols entre Londres Gatwick et Milan Malpensa produisent, en moyenne, 19 % de surplus d’émissions.

Pour obtenir un gain d'efficacité de plus de 10 % dans l'exploitation de l'espace aérien, le modèle d'easyJet indique que nous devons mettre en place des changements structurels qui modernisent l'espace aérien obsolète et suppriment les contraintes historiques. Les gains les plus rapides peuvent être obtenus en redéfinissant les procédures de l'espace aérien inférieur, telles que les voies aériennes d'arrivée standard en région terminale (Standard Terminal Arrival Routes) et les transitions, afin de mieux les aligner sur les capacités des aéronefs modernes. La mise en œuvre d'approches RNP-AR (Required Navigation Performance with Authorisation Required) dans un plus grand nombre d'aéroports apportera également des améliorations significatives. Ces procédures, déjà déployées avec succès en Scandinavie, offrent des trajectoires hautement prévisibles qui évitent le survol de zones densément peuplées, réduisant ainsi la pollution sonore et l'impact sur l'environnement.