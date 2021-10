Une mission record et duale pour Arianespace

Record mondial sur orbite GTO

A l’occasion de sa 111e mission, qui a démarré le 24 octobre à 2 h 10 UTC depuis le Centre spatial guyanais, le lanceur lourd européen a battu un nouveau record mondial de performance : une masse totale de 10 264 kg a été injectée vers l’orbite géostationnaire.

La mission VA 255 d’Arianespace embarquait deux satellites de télécommunications, tous deux équipés de plateformes 100 % électriques : SES 17 (6 411 kg) et Syracuse 4 (3 852 kg).

Le premier a été déployé pour le compte de l’opérateur luxembourgeois SES, et le second pour la Direction générale de l’armement (DGA).

Un satellite reconfigurable sur orbite

Avec environ 200 faisceaux étroits, SES 17 doit offrir de la connectivité à large bande à travers les Amériques, les Caraïbes et l’océan Atlantique, avec un débit de 2 Gb/s par connexion et une capacité totale de traitement de 200 GHz.

Au sein de la flotte de satellites géostationnaires de SES, SES 17 est à la fois le premier à fonctionner uniquement en bande Ka, et le premier à être doté d’une charge utile 100 % numérique, alimentée par un processeur numérique DTP (Digital Transparent Processor), offrant un degré inédit de flexibilité et d’efficience.

Un satellite pour la souveraineté nationale

Syracuse 4A, satellite pour les communications sécurisées de quatrième génération, a été commandé par la DGA en décembre 2015, en même temps que Syracuse 4B, qui doit être lancé mi-2022.

Le premier a été confié à Thales Alenia Space, et le second à Airbus Defence and Space.

Les charges utiles sont identiques, en bandes X et Ka, construites par les deux industriels sous la maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space.

Les deux satellites doivent remplacer Syracuse 3A et 3B, lancés respectivement en octobre 2005 et août 2006, et renforcer ainsi les capacités de télécommunications militaires pour les forces armées françaises, mais également certaines opérations militaires de l’Europe et de l’Otan, en mer, dans les airs ou sur terre.

A suivre : le James Webb

C’était le dernier vol d’une Ariane 5 ECA avant l’envoi, le 18 décembre prochain, du grand télescope spatial James Webb de la Nasa vers le point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.

L’instrument est arrivé le 12 octobre dernier en Guyane, et la campagne d’intégration finale sur son lanceur a depuis démarré.