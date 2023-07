Une mission de surveillance de l’espace pour l’Euspa

190 organisations concernées

Suite à une décision de la Commission européenne du 3 juin 2022, l'Euspa (European Union Agency for the Space Programme), l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, est chargée depuis le 1er juillet du fonctionnement du guichet d’accueil SST (Space Surveillance and Tracking – Surveillance de l’espace et suivi des objets sur orbite), afin d’assurer l’interface avec les utilisateurs des services SST.

Ces services SST sont accessibles 190 organisations enregistrées, notamment les propriétaires et les opérateurs d’engins spatiaux, les institutions et les 15 Etats membres de l’UE.

Préserver des services cruciaux

Il s’agit de contribuer à la coordination du trafic spatial, en protégeant plus de 400 satellites, contre le risque de collision avec des débris spatiaux ou d'autres satellites opérationnels.

En particulier, il s’agit de préserver l’intégrité des satellites opérationnels appartenant de l’UE et des services associés, tels que Copernicus (pour l’observation de la Terre), Egnos et Galileo (pour la navigation), dont les défaillances pourraient avoir des conséquences notoires pour les citoyens européens, l’économie et la société.